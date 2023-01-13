撫養人趁機頻繁接觸孩子 親友質疑違規

知情人士指出，在法官法羅斯遲未開庭的九個月期間，Nicole DiCenzo早已透過寄養家庭的Melissa Hargrove，頻繁親近孩子以獲取兩童信任，此舉卻未向法官或DHR事先報告，明顯違反寄養家庭規定。

在聽證會上，法官詢問兩方為何想爭取撫養權？喬博士(Dr. Joseph Majdalani)表示，是為了要執行過世摯友遺願。Nicole則表示她一直想要撫養中國小孩。

另有消息人士指出，Nicole的委任律師Katie Crow與法羅斯認識已久，兩人曾同屬Gullage, Tickal, and Fellows事務所。此案中，法羅斯明顯具有利益衝突(conflict of interest)卻未事先揭露。他在判決中明顯偏袒Katie Crow一方，忽視GAL、DHR及喬博士方面的利益，令人對其公正性存疑。

目前，DHR支付Nicole每天每童14元的撫養費用。但若Nicole未來申請收養(adoption)，擁有合法監護權後， 即可合法動用孩子們的信託基金。

親友主張，喬博士身為宣家夫婦的資產管理者及兩童資產管理人，若將撫養權判予他，將能使兩童更能直接受惠。

一名友人提到，喬博士的妻子是執業藥劑師，夫婦職業受人尊敬且收入無虞，不須政府補助即可撫養兩童，而喬博士本身對於在學業上及專業上引導後輩極具經驗。夫妻倆家庭健全，由他倆撫養兩童，顯然會比由Nicole單親家庭撫養來得完善。

親友們表示，奧本市的亞裔 比率占8.59%，高居阿州之冠，奧本大學也極為多元，其中奧本華人 專業協會(Auburn University Chinese Professional Association)人才濟濟，許多人是宣李俊的舊識，大家歡迎並願意協助兩童回到奧本。

喬博士表示，他願意幫助兩童維持與中國親友及奧本華人們的聯繫。在奧本，兩童能夠就讀當地最好的公校 ，甚至喬博士也考慮送他們去一所優良私校，並參加周末中文學校。

家人說，兩童可望在奧本恢復穩定和正常生活，孩子也有機會親近華人長輩，了解已逝父母，並在能延續中華文化價值環境下成長。

Nicole與華人毫無聯繫，先前也不認識宣家夫婦，對其悲慘遭遇也未顯出同情或是想幫他們尋求公道的意願。兩名孩子若由她撫養，將疏離原生家庭親友，遠離中華文化，這完全悖離並違反宣家夫婦及親友們的意願。