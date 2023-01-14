第一IC銀行賀農曆年特惠活動 1月17至19日電匯轉帳中、韓與美國境內免手續費

第一IC銀行總行位於喬州亞特蘭大都會區的Doraville市。

第一IC銀行(First IC Bank)瞭解海外遊子在農曆新年要匯錢給家人辦年貨、讓人過好年的心情，特別選在1月22日大年初一前，推出迎虎年感恩回饋活動，凡在第一銀行持有個人帳戶者，於1月17日(週二)至19日(週四)這三天，以電匯方式轉帳至中國、韓國或美國境內，均享有免手續費的優惠服務。匯款金額上限不得超過1000元，機會難得，有海外匯款需求的民眾，趕快把握這農曆年前的驚喜回饋方案。

第一IC銀行表示，1月21日就是除夕，想趕在過年前匯款給家人的您，趕快把握這機會，就近至所在的第一IC銀行各分行辦理，記得匯款金額上限不得超過1000美元。

2000年在喬治亞洲成立的第一IC銀行，業績逐年攀升，2017年第一IC銀行正式成立控股公司，為客戶提供全方位多元的金融服務，2017年8月又將服務觸角延伸至亞裔人口眾多的德州 ，在達拉斯卡羅爾頓市成立全德州第一間分行，目前亞特蘭大都會區已有Doraville、Duluth、 Sugar Loaf 、Johns Creek、 Suwanee、Norcross 等六家分行。第一IC 銀行為了加強對華人 社區的服務，紐約Bay Side 及新澤西州的Palisades Park分行相繼於2019年2月、3月開幕，洛杉磯及西雅圖也有LPO貸款 辦事處，以便為更多華裔人士提供全方位金融理財服務。

第一IC銀行各分行均有華人提供各項金融服務，房屋貸款、商業貸款及各相關部門也都設有華文代表，華裔及華資企業不論有房屋貸款或創業貸款需求，第一 IC銀行均能為提供全方位簡便快速審核的說中文服務。第一IC銀行總行地址：5593 Buford Highway Doraville ,GA 30340，總行電話：770-451-7200。可以撥打Johns Creek分行的華文專線：770-418-1363。網址：www.FirstICBank.com。營業時間為週一到週六上午9時到下午4時30分，週六上午9時到下午1時。另外，1月16日(週一)是美國國定假日馬丁路德金恩博士紀念日，第一IC銀行各分行當天將休息一日。