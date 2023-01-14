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1/23 新春祈福　歡迎大家一起來綠色海洋與I LUV PHO百福店共襄盛舉 速電索取免費餐券享齋麵

亞特蘭大訊
綠色海洋與I Luv Pho(百福大道店)緊緊相鄰，將攜手舉辦新春祈福。
綠色海洋與I Luv Pho(百福大道店)緊緊相鄰，將攜手舉辦新春祈福。

為慶祝農曆春節，臻盈|綠色海洋(Green Ocean)食品公司與I LUV PHO(百福大道店)亞洲傳統美食餐館攜手合作，於1月23日(週一)大年初二邀請紐約慈行寺住持智壯法師在I LUV PHO餐館舉辦新春祈福法會，幫助眾生安渡疫情，吉祥平安。店東備有茶品招待，歡迎全家老少一起參與，並在上午11時到下午1時贈送免費健康美味齋麵，大家可以憑午餐券領取。

這是綠色海洋食品公司與I LUV PHO(百福大道店)首次舉辦新春祈福活動，向所有人開放，1月23日上午9時30分到9時50分來賓可到綠色海洋展示廳簽到，等待時間可在ILUVPHO(百福店)一樓品嚐由綠色海洋食品提供的茶品。祈福法會從10時正式開始，法會結束後為用餐時間，大家可憑餐券享受齋麵。

當天精緻的食材完全由綠色海洋提供，像茶品和齋麵中的野生木耳、菇類、手工腐竹等等。店東表示，贈送齋麵的午餐券可先打 電話：678-691-0260或470-772-9942預定，1月19日到23日發放至當天上午11時或發完為止，午餐券在綠色海洋食品展示廳領取。

綠色海洋與I Luv Pho(百福大道店)緊緊相鄰，正好位於亞洲廣場對面。店東要將這家正宗的越南河粉餐館，做成人人津津樂道的亞洲傳統美食店，所以對食材把控嚴格，所有食物保證真材實料和鮮味彈牙。不過店東不以此為滿足，引進更多的健康美味菜式，例如採用綠色海洋食品公司北美獨家代理「聚春園」出品的水晶馬鈴薯粉條系列菜品，中國著名的官塢海帶，這兒還可喝到綠色海洋代理的長龍山茶。據了解，聚春園的水晶寬粉，是採用甘肅優質馬鈴薯，全程無明礬，無防腐劑，又是低血糖生成指數食物，是一款健康且放心的主食替代品。

I Luv Pho(百福大道店)亞洲傳統美食營業時間為週一至週四上午10時到晚上9時30分，週五至週日：上午10時到晚上10時，電話：770-696-1662。綠色海洋聯絡電話：470-772-9942和678-691-0260，產品展示廳地址：5145 Buford Highway, Suite B&C, Doraville, GA 30040。網站：https://www.greenoceanfoods.com。

I Luv Pho(百福大道店)有美味地道的越南美食。(綠色海洋提供)
I Luv Pho(百福大道店)有美味地道的越南美食。(綠色海洋提供)
百年名店聚春園的佛跳牆。(綠色海洋提供)
百年名店聚春園的佛跳牆。(綠色海洋提供)
海帶沙拉是健康美顏聖品。(綠色海洋提供)
海帶沙拉是健康美顏聖品。(綠色海洋提供)
綠色海洋食品公司為出品佛跳牆聞名遐爾的聚春園美國地區代理商。(綠色海洋提供)
綠色海洋食品公司為出品佛跳牆聞名遐爾的聚春園美國地區代理商。(綠色海洋提供)

美食 越南 疫情

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