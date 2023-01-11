北卡公教部門 獲1700萬經費

北卡公共教育部門(NCDPI)最近從聯邦教育部獲得約1700萬元的撥款，解決15個學區的心理健康人員配備不足問題。(NC Public Schools臉書)

北卡 公共教育部門(NCDPI)最近從聯邦教育部獲得約1700萬元的撥款，將從本月開始到2027年12月31日，增加學校輔導員、社工人員、心理健康 臨床醫生，提供明顯需改善心理健康服務的15個學區 ，解決相關人員配置不足問題。

首筆名為「專案增加直接支持」(ADS)的撥款，將用於Pitt、Pender、Wayne、Harnett、Scotland、Alamance-Burlington、Charlotte-Mecklenburg，和Catawba八個學區，預計五年內至少增加60名有執照的學校心理健康人員。

為達到此目標，ADS計畫將激勵當地的諮詢師和社會工作者「重新專業化」，也就是他們完成額外要求來取得學校執業的執照。ADS項目將與三所擁有學校諮詢和學校社會工作許可項目的大學合作，包括夏樂北卡大學(UNC-Charlotte)、Pembroke北卡大學(UNC-Pembroke)，和北卡州大(NCSU)，招聘、培訓和重新專業化學校心理健康人員，提供實習旅行津貼，並為實習主管提供補助。這項撥款在五年內的總資金約為554萬元。

另一項撥款稱為「FAST項目」，為Cabarrus、Davidson、Guilford、Randolph、Scotland和Stanly等六個學區約7萬3000名學生提供服務，在五年間將學校心理保健人員的數量增加到30人。該項目側重於招聘、深化專業和留用，旨在確保人員繼續工作，並為這些專業人士提供激勵措施，以滿足學生日益增長的心理健康需求。

這項撥款是因NCDPI在2021年向北卡州議會申請資金，要求優先考慮K-12學校的心理健康而取得。這些努力使北卡有需要的學區獲得資金，得以雇用全職、永久性的學校心理學家。