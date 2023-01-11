亞城迎新春 多項活動熱鬧登場

石頭山公園(Stone Mountain Park)將在1月20至22日，以及27日至29日的每日下午4時至9時舉辦慶祝農曆新年盛會。(公園網站)

石頭山公園1月慶新春

●石頭山公園(Stone Mountain Park)與亞特蘭大 中華文化學校合作，將在1月20至22日，以及27日至29日的每日下午4時至9時舉辦慶祝農曆新年盛會。節目包括舞龍舞獅、無人機表演、燈光秀、文化工藝活動、說故事、木偶戲、舞蹈和擊鼓演出、遊行 及煙火等。

節目及購票詳請可上網：shorturl.at/hnrDL。地址：1000 Robert E. Lee Blvd., Stone Mountain, GA 30083。

亞特蘭大 1/22春節聯歡會

●亞特蘭大春節迎新聯歡會將於1月22日(周日)上午10時至下午4時在僑教中心舉辦。節目包括12時的舞龍舞獅表演，以及文化表演、手工藝攤位以及美食小吃供購買。免費入場。

地址：5377 New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341。

亞特蘭大春節迎新聯歡會將於1月22日(周日)上午10時至下午4時在僑教中心舉辦。。(主辦單位提供)

廣東同鄉會 2/4兔年春宴

●亞特蘭大廣東同鄉會將於2月4日(周六)晚間5時30分於福臨門海鮮大酒樓舉辦農曆癸卯(兔)年春宴。費用每人55元，不設兒童席。

今年春宴繼承多年來傳統，不但有豐盛的美味佳餚，並有精彩歌舞表演及豐富抽獎。會員屆時請繳交2023 年度會費，並歡迎新會員加入。報名請電會長沙國華：(770)569-3280。

地址：5399 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341。