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2022經濟發展最佳州 北卡奪冠

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡被評為2022年美國經濟發展「年度最佳州」。(@NCdotGov Twitter)
北卡被評為2022年美國經濟發展「年度最佳州」。(@NCdotGov Twitter)

「商業設施雜誌」(Business Facilities Magazine)上周將北卡評為美國「經濟發展年度最佳州」(State of the Year for Economic Development)。這是北卡三年來第二次因投資數量和所創造的就業機會而獲得此殊榮。

在該雜誌2022年度州排名報告中，北卡在最佳商業環境榜單上奪冠，科技人才輸送和外國直接投資及資本投資方面也排名前五。過去一年，該州兩黨努力為不同行業營造友好的商業環境，各地陸續宣布公司遷入和擴張計畫。2022年來自經濟發展項目的新投資總額為193億元，與2021年的101億元相比大幅增長。

該雜誌是美國領先的商業招聘刊物，評估北卡去年在投資和就業機會的紀錄後，宣布北卡是全美經濟發展年度最佳州。北卡經濟發展夥伴(Economic Development Partnership for North Carolina)的報告稱，北卡在2022年創造了近3萬個工作和數10億元的投資，創下該州的新紀錄。

北卡2020年也拿過此項榮譽。該雜誌總監科斯格羅夫(Anne Cosgrove)在一份聲明中說，「近年來，區域經濟發展策略推動了北卡發展。該州於2022年在資本投資和創造就業機會方面再度締造輝煌成績，加上世界一流的教育和研發資源，各級組織對各行業的激勵措施和支持，使我們選擇北卡為今年最受認可的州。」

北卡商業部門表示，包括CNBC也將北卡評為2022年全美最佳商業州等此類評選，為企業招聘人員提供了競爭新項目和擴張新項目所需數據的重要參考。

「商業設施雜誌」將北卡評為美國經濟發展「年度最佳州」。(該雜誌臉書)
「商業設施雜誌」將北卡評為美國經濟發展「年度最佳州」。(該雜誌臉書)

北卡 投資 就業

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