2022經濟發展最佳州 北卡奪冠

北卡被評為2022年美國經濟發展「年度最佳州」。(@NCdotGov Twitter)

「商業設施雜誌」(Business Facilities Magazine)上周將北卡 評為美國「經濟發展年度最佳州」(State of the Year for Economic Development)。這是北卡三年來第二次因投資 數量和所創造的就業 機會而獲得此殊榮。

在該雜誌2022年度州排名報告中,北卡在最佳商業環境榜單上奪冠,科技人才輸送和外國直接投資及資本投資方面也排名前五。過去一年,該州兩黨努力為不同行業營造友好的商業環境,各地陸續宣布公司遷入和擴張計畫。2022年來自經濟發展項目的新投資總額為193億元,與2021年的101億元相比大幅增長。

該雜誌是美國領先的商業招聘刊物,評估北卡去年在投資和就業機會的紀錄後,宣布北卡是全美經濟發展年度最佳州。北卡經濟發展夥伴(Economic Development Partnership for North Carolina)的報告稱,北卡在2022年創造了近3萬個工作和數10億元的投資,創下該州的新紀錄。

北卡2020年也拿過此項榮譽。該雜誌總監科斯格羅夫(Anne Cosgrove)在一份聲明中說,「近年來,區域經濟發展策略推動了北卡發展。該州於2022年在資本投資和創造就業機會方面再度締造輝煌成績,加上世界一流的教育和研發資源,各級組織對各行業的激勵措施和支持,使我們選擇北卡為今年最受認可的州。」