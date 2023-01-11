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193億 北卡吸引投資創新高

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡去年新增投資和工作機會皆打破往年紀錄。 (北卡商業廳臉書)
北卡去年新增投資和工作機會皆打破往年紀錄。 (北卡商業廳臉書)

北卡商業廳(NC Dept. of Commerce)9日宣布，該州2022年的投資和新工作機會皆打破往年紀錄，總計創造了2萬8690個新工作，還舉行了多達182個招商、擴張和發展農村項目。這些努力為該州帶進193億元的投資金額，創下該州歷史新高。

財經新聞頻道CNBC去年也將北卡列為全美最適合經商州。州長庫伯(Roy Cooper)表示，「這是因為北卡是生活、工作、養家糊口和經商的最佳州，這些經濟發展的結果表明企業認識到北卡作為商業地點的好處。」

根據商業廳創造就業總量排名，2022年的熱門項目包括：

●電動汽車製造商VinFast選擇雀森郡(Chatham)為其北美電動汽車製造和組裝工廠，創造7500個工作。

●梅西百貨(Macy's)決定在羅文郡(Rowan)建造其第一個自動化物流中心，創造2800個工作。

●半導體公司Wolfspeed選擇雀森郡為其電腦晶片碳化矽材料的主要製造園區，創造1800個工作。

●Boom超音速航空選擇綠堡(Greensboro)作為建造下一代商用超音速客機的超級工廠，創造1761個工作。

此外，該州去年66%的經濟發展專案位於農村或經濟貧困地區，重要項目包括：

●So-Pak–Co公司決定在Scotland郡設立一家先進的加工和包裝工廠，在Laurinburg市創造440個職位。

●ABEC公司選擇Wilson郡作為新的生物製造設施，創造251個新工作。

●Service Offsite Solutions選擇Lee郡為新製造工廠所在地，在Sanford創造235個工作。

●Technimark在Randolph郡創造220個工作，為其醫療保健和醫療器械行業的客戶提供服務。

●American Woodmark公司擴大業務，在Richmond郡創造131個工作。

●Cosmoind公司選擇Nash郡作為其第一個北美製造業園區，創造168個工作。

北卡 投資 汽車

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