汽車零件商 斥資2億喬州沿海設廠

汽車 零件供應商Ecoplastic Corporation上周宣布，將投資 2.05億元在喬治亞州沿海的布洛克郡(Bulloch)建造工廠，預計屆時雇用456名員工。這家零件商，也將成為現代汽車集團(Hyundai Motor Group)喬州 電動車廠的第三家供應商。

Ecoplastic是一家總部位於韓國的汽車內外部零件製造公司。該公司幾十年來一直是現代汽車及其子公司起亞汽車(Kia)的零件供應商，提供塑膠保險槓、控制台、裝飾零件和模具。Ecoplastic將在Statesboro附近建設新廠，預計將於2024年10月開始營運。

喬州州長坎普(Brian Kemp)表示，歡迎Ecoplastic加入該州不斷壯大的製造商、物流專業人士、供應商等系統。

現代汽車的新車廠於2022年10月破土動工，計畫將於2025年在沙凡納(Savannah)以西約30哩處的I-16沿線建廠。現代汽車承諾新廠將雇用8100人。該州和地方領導人則稱許現代汽車的工廠和投資，並承諾此計畫將為喬州各地供應商帶來數千個工作，並以此取得喬州創紀錄的18億元激勵計畫補助。

Ecoplastic是現代喬州新車廠的第三家零件供應商，也是位在布洛克郡的第二家。自2020年以來，喬州已有30多個與電動車相關的計畫，企業投資總額超過130億元，承諾提供至少2萬3000個工作崗位。

去年12月，現代汽車和韓國企業集團SK Innovation，宣布在亞特蘭大西北部的巴托郡(Bartow)，建立聯合電動汽車電池廠。該項目是該州史上第三大企業投資，僅次於現代汽車的沙凡納工廠和Rivian計畫在摩根郡(Morgan)和沃爾頓郡(Walton)投資50億元的工廠。

目前針對Ecoplastic激勵措施的資訊尚未公布，但該公司可能會因創造新工作等而獲得稅收抵免。