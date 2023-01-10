我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

汽車零件商 斥資2億喬州沿海設廠

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

汽車零件供應商Ecoplastic Corporation上周宣布，將投資2.05億元在喬治亞州沿海的布洛克郡(Bulloch)建造工廠，預計屆時雇用456名員工。這家零件商，也將成為現代汽車集團(Hyundai Motor Group)喬州電動車廠的第三家供應商。

Ecoplastic是一家總部位於韓國的汽車內外部零件製造公司。該公司幾十年來一直是現代汽車及其子公司起亞汽車(Kia)的零件供應商，提供塑膠保險槓、控制台、裝飾零件和模具。Ecoplastic將在Statesboro附近建設新廠，預計將於2024年10月開始營運。

喬州州長坎普(Brian Kemp)表示，歡迎Ecoplastic加入該州不斷壯大的製造商、物流專業人士、供應商等系統。

現代汽車的新車廠於2022年10月破土動工，計畫將於2025年在沙凡納(Savannah)以西約30哩處的I-16沿線建廠。現代汽車承諾新廠將雇用8100人。該州和地方領導人則稱許現代汽車的工廠和投資，並承諾此計畫將為喬州各地供應商帶來數千個工作，並以此取得喬州創紀錄的18億元激勵計畫補助。

Ecoplastic是現代喬州新車廠的第三家零件供應商，也是位在布洛克郡的第二家。自2020年以來，喬州已有30多個與電動車相關的計畫，企業投資總額超過130億元，承諾提供至少2萬3000個工作崗位。

去年12月，現代汽車和韓國企業集團SK Innovation，宣布在亞特蘭大西北部的巴托郡(Bartow)，建立聯合電動汽車電池廠。該項目是該州史上第三大企業投資，僅次於現代汽車的沙凡納工廠和Rivian計畫在摩根郡(Morgan)和沃爾頓郡(Walton)投資50億元的工廠。

目前針對Ecoplastic激勵措施的資訊尚未公布，但該公司可能會因創造新工作等而獲得稅收抵免。

汽車 喬州 投資

上一則

向教師開槍 維州6歲童用母親合法槍枝作案

下一則

借錢也要去迪士尼玩 18％訪客因此負債

延伸閱讀

迪士尼百歲生日 北美現代汽車同慶

迪士尼百歲生日 北美現代汽車同慶
迪士尼一百週年神奇慶典 現代汽車成為首位官方贊助商

迪士尼一百週年神奇慶典 現代汽車成為首位官方贊助商
中餐外賣郎遭劫打 餐點現金都被搶

中餐外賣郎遭劫打 餐點現金都被搶
布朗士中餐外賣郎遭2嫌劫打 餐點現金被搶滿身傷

布朗士中餐外賣郎遭2嫌劫打 餐點現金被搶滿身傷
韓SK On攜現代砸40億 喬州蓋電池廠

韓SK On攜現代砸40億 喬州蓋電池廠
現代汽車在2022洛杉磯國際車展隆重登場

現代汽車在2022洛杉磯國際車展隆重登場

熱門新聞

失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
隨著致命的禽流感繼續侵襲美國各地的家禽，雞蛋價格在新的一年預計仍將保持高位。(特派員黃惠玲／攝影)

蛋蛋危機新年持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

2023-01-09 10:59
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼