借錢也要去迪士尼玩 18％訪客因此負債

研究顯示，一些家庭寧願舉債也要去佛羅里達州奧蘭多的華德迪士尼樂園(Walt Disney World)遊玩。(Walt Disney World臉書)

一項新的研究顯示，一些家庭寧願舉債也要去佛羅里達州奧蘭多的華德迪士尼樂園 (Walt Disney World)遊玩。

金融網站LendingTree進行的研究發現，在1500名曾在2022年迪士尼樂園成立50周年到訪的遊客中，18%表示在該旅行期間因此背負債務。研究發現，有18歲以下孩子的父母最有可能因為該次旅遊而花費超支。

該研究還發現，園內昂貴的餐飲和門票，遠高於許多人最初的預算 。該園的資料顯示，從2022年11月到2023年10月，成人和10歲以上兒童的單日單園門票平均費用為141.74元，且價格可能還會上漲。

專門研究迪士尼的博客Mouse Hacking分析指出，一個四口之家(包括兩名成人、一名10歲以上兒童和一名3至9歲的兒童)，2022年在迪士尼樂園度假的費用約為5731元，或平均每人每天約287元。

此費用包括航班、往返園區的交通、在迪士尼度假區的五晚住宿、五天門票和付費免排隊服務(line-skipping service)，以及相當迪士尼標準餐飲計畫中的所有餐費。

LendingTree首席信貸分析師舒爾茲(Matt Schulz)表示，迪士尼之旅可能是很多家庭成員中終生難忘的經歷，而這些正是人們「寧願借貸也要去玩」的花費類型。

根據LendingTree的研究，在公園超支花費的人中有71%表示並不後悔，因為他們將能在六個月之內還清債務。14%的人表示，需要七個月或更長時間才能還清欠債，而另有6%的人則不知道債務會拖到多久才能償還。

然而，賭博網站Time2play的另一項研究調查了1927名「迪士尼世界愛好者」，其中68.3%表示，價格飛漲讓他們覺得該園已「失去了魔力」。高達92.6%的受訪者表示，遊園的高昂成本使得普通家庭的迪士尼假期「遙不可及」。

研究指出，1971年迪士尼世界魔法王國(Magic Kingdom)的門票總價為3.5元。根據通貨膨脹進行調整後，今天的票價應約為25.6元。但目前迪士尼世界遊園的門票從每天109元到159元不等。

舒爾茲建議民眾，不應背負大量債務，也不應經常賒賬，「但如果你需要背幾個月的債來支付一生一次的迪士尼之旅，那或許無妨。」