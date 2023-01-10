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全美遷入比率最高州 南卡、北卡入前10

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
2022全美搬遷目的地州排名。（資料來源：United Van Lines；製表：記者林昱瑄）
2022全美搬遷目的地州排名。（資料來源：United Van Lines；製表：記者林昱瑄）

根據搬家公司United Van Lines近日發布的第46年度全美搬家研究顯示，2022年全美人口繼續向低密度地區遷移。佛蒙特州第二年蟬聯遷入者比率(77％)最高的州；而東南區的南卡北卡以及阿拉巴馬州，均擠入遷入人口比率最高的前十名，分別排名第四、第六及第十位。

遷出比率最高的州則是連續第五年由新澤西州拿下。該州2022年有67%的搬遷是因為州民從該州搬走。伊利諾州、紐約州與密西根州，則名列遷出比率最高的第二至第四位。

該研究調查了全美民眾跨州遷移的動機和影響，顯示去年嬰兒潮和X世代遷移的人數，比其他任何年齡段的人都多。其中55歲以上者占所有搬遷人口的55%以上。此外，調查顯示，搬家的主要動機包括希望與家人更親近(35%)、新工作/公司調動(33%，此比率在COVID之後繼續下降)和退休(20%)。

遷入比率第二高的奧勒岡州，其遷入比率占搬遷人數的67%。羅德島州為66%，南卡、德拉瓦州及北卡都約為61%。

在遷入比率最高的前十位中，佛蒙特州、奧勒岡州、南達科他州以及新墨西哥州都是全美人口最稀疏的州，每平方哩平均人口僅不到100人。

該研究表明，美國民眾現正在從大城市遷移到小城市，其中大多數在南部，一些在西部，甚至往東北部的遷移也在增加。年輕的千禧一代則傾向搬到充滿活力的大都市，例如華盛頓特區和波特蘭。

報告中也發現許多搬家者蜂擁移往沿海城市居住。針對遷入比率的城市排名顯示，2022年前十大遷入城市中有六個是濱海城市，其中五個在東南區。北卡威明頓(Wilmington)以遷入率81%居首，南卡的默爾特海灘(Myrtle Beach)，佛州的Punta Gorda、Sarasota-Bradenton，以及Fort Myers-Cape Coral也以七成的遷入率入榜前十。

該報告指出，沿海城市以戶外的生活方式驅動，持續吸引新居民。即使沿海地區與自然災害或氣候變化的潛在影響亦呈正比。

完整名單可查看：https://reurl.cc/QWqv4M。

南卡 北卡 佛蒙特州

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