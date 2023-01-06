喬州體育博彩若合法開放 年收可達6億元

喬州體育博弈一旦合法，每年預估可產生6億元的收入。(美聯社)

一項分析發現，喬治亞州 是全美15個體育博彩尚未合法化的州之一，如果該項博弈一旦合法，每年可產生6億元的收入。

日前，喬州 彩票公司(Georgia Lottery Corp.)公布了自1993年成立以來利潤最高的第一季度。

PlayUSA在一份報告中說，「喬州人口可與俄亥俄州 相媲美，喬州官員最近也表現出對體育博彩合法化的興趣。」

提供內容和資源給美國合法博彩業的PlayUSA預測，今年至少有兩個州將讓體育博彩合法化。

喬州議會過去曾考慮將體育博彩和賭場賭博合法化。例如去年3月時，眾議會經濟發展和旅遊委員會簽署了可能為體育博彩打開大門的法案版本，不過，最終兩案皆胎死腹中。

此外，爭取「生活方式自由、創新技術和智能監管」(lifestyle freedom, innovative technologies, and smart regulation)的倡議組織Consumer Choice Center日前發現，由於喬州等州禁止體育博彩，非法賭博在美仍繼續盛行。該小組研究了所有50個州，以評估對消費者友好的體育博彩市場。

不出所料，喬州在該項排名中為最後一名。

在去年州長選舉敗北的民主黨艾布蘭(Stacey Abrams)曾提議擴大體育博彩和賭場博彩，以為一項高等教育財政援助計畫提供資金。

州長坎普(Brian Kemp)的發言人表示，「為了讓體育博彩在喬州合法，需要一項州憲法修正案，並由立法機關和選民們投票表決。這個問題最終掌握在選民手中。」