喬州隱蔽攜槍 即日起免許可證

自2023年元旦起，喬州民眾無需許可證即可隱蔽攜帶手槍。(美聯社)

喬治亞州一項新法已於新年度開始生效，那就是民眾不需持有許可證，就可以隱蔽攜帶手槍。

州長坎普(Brian Kemp)去年簽署了州參議會第319號法案，儘管可以無證攜槍，但在機場和政府大樓等地方仍將繼續禁止隱蔽攜槍。無證隱蔽攜槍的反對者說，此舉無疑會增加犯罪和暴力。

「這讓我非常擔心，」民主黨州議員Teri Anulewciz說。「整個喬州 發生如此多的槍擊事件，而路怒症(road rage)的駕駛也已經到了隨意揮舞槍枝的地步，下一步他們可能就會向人開槍。」

支持者對此說法予以駁斥，稱免證隱蔽攜槍將使罪犯犯案前有所恐懼。共和黨的州眾議員 羅伯遜(Randy Robertson)說，「尤其是當在亞特蘭大和其他一些大城市暴力犯罪 上升的情況下，允許喬州民眾能夠無證攜槍很重要。」

「當你走在超市，看到有人攜帶槍時，你不會知道他們是因為購物時擔心可能會出事，還是因為他們根本就導致出事的原因？我想執法部門也有同樣擔憂，」Anulewicz表示。

羅伯遜說，「如果私人企業的老闆，不想客戶在其店內或企業裡攜帶槍枝，他們有權這樣做。業主可自行決定。」