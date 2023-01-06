喬州府逾280雇員 涉詐領失業金670萬

喬州一份周內調查發現有280多名州府雇員，領取了不應屬於他們的失業金，但卻有民眾提出失業申請卻未獲得福利。(美聯社)

喬治亞州總監察長(State Inspector General)麥卡菲(Scott McAfee)在一封給予州長坎普(Brian Kemp)的信件中表示，該州COVID-19期間申請失業救濟金激增，而調查發現其中有280多名州府雇員，領取了不應屬於他們的福利，此舉可能構成詐欺 ，但這群人至今未受到紀律處分。

麥卡菲指出，「這些涉案員工平均每人拿到2萬3700元，總計詐領金額超過670萬元。」

麥卡菲說，到目前為止，他已訪問了20多位領取失業金的全職州雇員，迄今幾乎所有這些人都已遭解雇，其中包括一名從另一個州機構聘請為勞工署理賠經理的女性。這位女性在勞工署工作期間，竟然繼續從她假的失業帳戶領取救濟。

根據喬州 監察長辦公室(OIG)的內部調查報告，一名稅務部門審查員在受雇於特別調查辦公室(Office of Special Investigations)期間，收到了失業金約1萬9010元；公共服務部門的兩名主管收到了約4萬9730元和3萬6575元；一名交通部門地區經理則收到了約3萬9705元。

「這些例子讓我們得以一窺這個問題的範圍和規模，每個案例都已提交給檢察長辦公室的檢察部門。」麥卡菲寫道。

平均來說，喬州的一份勞工署失業救濟金申請案約可收到3萬1200元。

新當選且將上任的喬州勞工署署長湯普森(Bruce Thompson)表示，這類詐欺行為「令人感到恥辱」。

湯普森表示，喬州有州府雇員犯下詐欺行為，但也有民眾申請了卻領不到補助，「我們應該全力起訴這些涉案人。」

麥卡菲要求州議會通過立法，延長起訴與疫情流行相關詐欺行為的時間。目前，輕罪的訴訟時效是從發現可能詐欺起兩年；重罪的訴訟時效是四年。

麥卡菲也提到，OIG的資源不足以對剩下的250名涉嫌詐欺員工逐一進行單獨調查。

麥卡菲還在信中表示，勞工署及其領導層拒絕配合調查。

根據勞工署署長巴特勒接受Channel 2的記者格雷(Justin Gray)訪問時表示，聯邦和州法律阻止他與監察長辦公室分享一些數據，「他們想要很多關於州雇員的個人資訊，但這在法律上是不允許的。」

根據麥卡菲的信，聯邦勞工部 已介入並提供了審計資訊。