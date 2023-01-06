亞城元旦升旗典禮 逾200人參與

當天約有超過200人參與升旗，是疫情之後人數最多的僑界活動。(記者林昱瑄╱攝影)

為慶祝中華民國 112年元旦，亞特蘭大 僑界日前在僑教中心舉行升旗典禮，由亞特蘭大榮光聯誼會理事長朱安生主持，當天有超過200人參加，是疫情 後與會人數最多的僑界活動。 王翼龍向來賓們說明過去一年的活動成果，並祝賀新年快樂。(記者林昱瑄／攝影) 榮光會理事們向來賓們賀年。(記者林昱瑄／攝影)

在室外舉行的升旗儀式首先由全體合唱美國國歌、中華民國國歌開始，隨後國旗在國旗歌的樂音中冉冉上升。一行人隨後移師大禮堂進行元旦慶祝大會，首先進行元旦團拜，互祝新年安康，並祝福中華民國國運昌隆。

慶祝中華民國112年元旦升旗典禮在僑教中心室外舉辦。圖前為主持人亞特蘭大榮光聯誼會理事長朱安生。(記者林昱瑄／攝影) 由亞特蘭大榮光聯誼會理事長朱安生(敬禮者)主持的慶祝中華民國112年元旦升旗典禮。(記者林昱瑄／攝影)

朱安生表示，看到出席升旗人數踴躍很感動。他說，今年疫情趨緩，活動都會恢復實體舉辦，也希望俄烏戰爭早日結束，全球經濟復甦。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍回顧去年舉辦的各項活動，包括台灣市運會代表團到阿拉巴馬參加比賽，六州僑胞熱情動員，尤其喬州特別踴躍；疫情趨緩後恢復舉辦國慶酒會順利成功；美東南也成立亞特蘭大中文學校以及北卡洛麗中文學校兩個台灣華語文學習中心，成果豐碩；繼辦事處前年首度與肯塔基州簽訂教育備忘錄後，去年再與南卡及阿拉巴馬州簽署，是全美僅簽署的三州。他希望未來僑胞繼續支持僑社以及辦事處的各項活動。 升旗典禮上，全體首先齊唱美國國歌。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大華僑文教服務中心主任歐宏偉說，感謝榮光會對於所有愛國活動都不缺席，也謝謝僑領們及鄉親一起參與。他也轉達僑委會委員長童振源對海外鄉親的祝福及關懷，並希望今年亞城僑界更加團結和諧共策僑務發展。他也提及僑務工作越來越進步，例如今年推出智能化的僑委會服務。 當天由王翼龍(右)代表僑委會頒發感謝狀予榮光會理事長朱安生。(記者林昱瑄／攝影)

當天，王翼龍並代表頒發感謝狀給榮光會。全體理事們也向在座來賓拜年。