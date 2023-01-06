喬州流感、RSV病例數降 COVID增

根據喬治亞州公共衛生署的最新數據，該州感染流感 和呼吸道合胞病毒(RSV)的病例和住院人數已連續三周下降。但是COVID-19病例和住院人數則一直穩定上升。由於近日假期剛結束，官員呼籲民眾不應放鬆。

●流感：在截至2022年12月17日的一周內，因流感或類似疾病就診數與前一周相比下降了4.7%。相關住院人數也連續三周下降。在亞特蘭大都會區，有53人因流感住院。這一數字低於前一周的82人。

自去年10月8日流感季開始以來，喬州 已有33人死於流感。

●RSV：該州RSV似乎也在放緩。最新監測顯示，該州RVS檢測 陽性率只有2.3%，低於前一周的3.3%，遠低於去年10月份超過15%的陽性比。RSV在嬰兒和老年人中尤其危險，可能導致呼吸困難和肺炎等併發症。

●COVID-19：喬州的COVID病例在過去一周略有下降，但幾周來一直呈上升趨勢，截至2022年12月21日，新確診病例的7天滾動平均值從一個月前的519例增加到1140例，增加了120%。但由於許多人居家檢測可能未向公衛機關通報，實際病例數可能遠高於這數字。

住院人數也一直攀升，12月21日達到1184人，幾乎是一個月631人的兩倍，但遠低於去年1月份的高峰約5400人。