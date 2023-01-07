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林慶華出任OCA美華協會會長　回顧展望繼續成立40週年榮耀 榮譽主席駱文惠獲APAC成就獎

亞特蘭大訊
OCA榮譽主席駱文惠和黃澄波為2022年APAC社區成就獎得獎人。(Alex提供)
OCA榮譽主席駱文惠和黃澄波為2022年APAC社區成就獎得獎人。(Alex提供)

美華協會喬治亞州分會(OCA-Georgia)近日在亞特蘭大舉辦理事會改選，由林慶華出任會長。由於適逢OCA 喬州分會成立40週年，林慶華表示將帶領所有理事計畫、組織與籌辦與40週年慶相關的活動，並且承續OCA過去的榮耀，繼續成為亞裔社區的意見領袖。

有著豐富社團領導經驗的林慶華於2017年加入OCA，並在2018年成為理事會成員。他於1992年從廈門大學會計系畢業，1995年到喬州州立大學深造，獲碩士學位後任職著名會計公司KPMG達20年，工作之餘還擔任任亞特蘭大現代中文學校理事長，全美中文學校協會東南地區聯絡中心主任，美國東南福建同鄉會副會長，廈門大學美洲校友會會長等等。

林慶華有感於中文教育的重要性，2015年改換職業生涯跑道，成立喬州第一家沈浸式中文雙語教育的美南國際學校(Maylan International Academy - Bilingual STEM School)。也因此教育界的背景，他表示在擔任OCA會長期間，將致力推動喬州K-12課程中納入亞裔歷史的學習。

而在過去的2022年中，OCA並未因疫情影響而停歇對社區服務的腳步，持續專注對抗仇恨亞裔等的反對犯罪計畫，與合作社團定期與警察喝咖啡、與法官喝咖啡、自衛研討會。同時其資深成員、榮譽主席駱文惠(Alexandra Kuo)，獲得喬治亞州亞太裔委員會(Asian Pacific American Council of Georgia, APAC)頒發2022年社區卓越成就獎。

APAC創建於1985年，由多達來自15個國家族裔組成。2022 年社區成就獎以表彰在學術界、商業界、藝術界、社會工作社區服務方面取得模範成就，並為改善社會做出重大影響的社區領袖。

獲獎的駱文惠是OCA從2015年到2018年會長，現為OCA顧問。在OCA擔任會長期間，發起並領導創新項目，包括針對高中生的領導力培訓和金融知識；犯罪減少計劃；高級健康講座。

駱文惠在專業領域方面，從2019 年至今建立Emory大學醫學院藥理學和化學生物學捐贈基金會，該捐贈基金為創新思想領袖提供了一個平台，以激發新思想並激勵年輕科學家進行生物醫學研究和培訓，培養理解和治療各種人類疾病(包括癌症、糖尿病、心臟病和神經退行性疾病)的新見解；她也服務MeLife Financial(保險、註冊代表、助理財務規劃師)；曾擔任各種組織的自由教育和文化交流顧問，其中包括Emory大學、喬治亞理工學院、特納廣播系統(Turner Broadcasting Systems)、國務院/USIA等。

其他社區服務工作方面，她曾擔任國家B型肝炎疫苗接種工作組成員，Grady Health System 董事會成員，喬州最高法院任命為第 4 區非法執業審查委員會成員(District 4 Review Committee for Illegal Practice of Law)，亞特蘭大交響樂理事，Community Outreach副會長、2002年Meet the Artist Series Leadership 主席，全美大都會(MetLife)基金會義工服務獎得獎人等。

同時在APAC獲獎的另一華人和黃澄波(CP Huang)，為Sensitin Research Ventures 的首席執行長，曾任APAC會長，APAC第34屆亞裔傳統月共同主席，台灣人公共事務會(FAPA)喬州分會會長，亞特蘭大台灣同鄉會會長，以及台灣長老教會長老等。在專業領域方面，曾就職IBM、Unisys、洛克希德馬丁、和USAF顧問與管理指導。他曾兩度被美國政府招募為無薪專員，以改善政府運作的管理，並被授予海軍上將榮譽軍銜。

駱文惠擔任會長時主持慶祝OCA-GA成立35週年。(Alex提供)
駱文惠擔任會長時主持慶祝OCA-GA成立35週年。(Alex提供)
OCA新任會長林慶華。
OCA新任會長林慶華。
OCA新任會長林慶華(左)與駱文惠(右二)慶祝該會成立35週年時合影。(Alex...
OCA新任會長林慶華(左)與駱文惠(右二)慶祝該會成立35週年時合影。(Alex提供)
駱文惠獲得APAC社區成就獎，與好友一同分享獲獎榮耀。(Alex提供)
駱文惠獲得APAC社區成就獎，與好友一同分享獲獎榮耀。(Alex提供)

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