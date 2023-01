林慶華出任OCA美華協會會長　回顧展望繼續成立40週年榮耀 榮譽主席駱文惠獲APAC成就獎

OCA榮譽主席駱文惠和黃澄波為2022年APAC社區成就獎得獎人。(Alex提供)

美華協會喬治亞州分會(OCA-Georgia)近日在亞特蘭大 舉辦理事會改選,由林慶華出任會長。由於適逢OCA 喬州 分會成立40週年,林慶華表示將帶領所有理事計畫、組織與籌辦與40週年慶相關的活動,並且承續OCA過去的榮耀,繼續成為亞裔 社區的意見領袖。

有著豐富社團領導經驗的林慶華於2017年加入OCA,並在2018年成為理事會成員。他於1992年從廈門大學會計系畢業,1995年到喬州州立大學深造,獲碩士學位後任職著名會計公司KPMG達20年,工作之餘還擔任任亞特蘭大現代中文學校理事長,全美中文學校協會東南地區聯絡中心主任,美國東南福建同鄉會副會長,廈門大學美洲校友會會長等等。

林慶華有感於中文教育的重要性,2015年改換職業生涯跑道,成立喬州第一家沈浸式中文雙語教育的美南國際學校(Maylan International Academy - Bilingual STEM School)。也因此教育界的背景,他表示在擔任OCA會長期間,將致力推動喬州K-12課程中納入亞裔歷史的學習。

而在過去的2022年中,OCA並未因疫情影響而停歇對社區服務的腳步,持續專注對抗仇恨亞裔等的反對犯罪計畫,與合作社團定期與警察喝咖啡、與法官喝咖啡、自衛研討會。同時其資深成員、榮譽主席駱文惠(Alexandra Kuo),獲得喬治亞州亞太裔委員會(Asian Pacific American Council of Georgia, APAC)頒發2022年社區卓越成就獎。

APAC創建於1985年,由多達來自15個國家族裔組成。2022 年社區成就獎以表彰在學術界、商業界、藝術界、社會工作社區服務方面取得模範成就,並為改善社會做出重大影響的社區領袖。

獲獎的駱文惠是OCA從2015年到2018年會長,現為OCA顧問。在OCA擔任會長期間,發起並領導創新項目,包括針對高中生的領導力培訓和金融知識;犯罪減少計劃;高級健康講座。

駱文惠在專業領域方面,從2019 年至今建立Emory大學醫學院藥理學和化學生物學捐贈基金會,該捐贈基金為創新思想領袖提供了一個平台,以激發新思想並激勵年輕科學家進行生物醫學研究和培訓,培養理解和治療各種人類疾病(包括癌症、糖尿病、心臟病和神經退行性疾病)的新見解;她也服務MeLife Financial(保險、註冊代表、助理財務規劃師);曾擔任各種組織的自由教育和文化交流顧問,其中包括Emory大學、喬治亞理工學院、特納廣播系統(Turner Broadcasting Systems)、國務院/USIA等。

其他社區服務工作方面,她曾擔任國家B型肝炎疫苗接種工作組成員,Grady Health System 董事會成員,喬州最高法院任命為第 4 區非法執業審查委員會成員(District 4 Review Committee for Illegal Practice of Law),亞特蘭大交響樂理事,Community Outreach副會長、2002年Meet the Artist Series Leadership 主席,全美大都會(MetLife)基金會義工服務獎得獎人等。