我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

HealthCare.gov 健康保險開放投保登記　人人都應擁有低費用和高品質醫療保健計劃 一切須知全在這裡

亞特蘭大訊
擁有健全的健康醫療保險，全家人的幸福才更有保障。(HealthCare.gov提供)
擁有健全的健康醫療保險，全家人的幸福才更有保障。(HealthCare.gov提供)

每個人都應享有低費用、高品質的醫療保健，但目前仍有數百萬人缺乏保險。2023年的健康保險市場已在 HealthCare.gov 開放投保登記，現在是尋找一個費用相宜的優質計劃的最佳時機。無論是未有健康保險或已經參加了健康保險計劃，請在2023 年 1 月 15 日前覽 HealthCare.gov網站，開始或更新個人的申請。許多通過健康保險市場登記的人可得到財政援助，以大大降低每月支付的費用。                               

1.今年的財務援助是否獲得擴大？

由於《降低通膨法》的通過，大多數在健康保險市場登記的客戶將繼續享有相宜保費，HealthCare.gov能幫助他們降低個人和家庭的醫療保健費用。每五名客戶中有四人可以通過財務援助找到費用在 10 美元或以下的健康保險計劃。

個人支付的費用取決於年齡、家庭規模、家庭收入、居住地、選擇的計劃，以及其他因素。有些人可能發現他們有資格參加本州的醫療補助計劃(Medicaid)或兒童健康保險計劃(CHIP)，並可通過HealthCare.gov與這些選擇聯繫起來。

2.HealthCare.gov 網站上的健康保險計劃包括哪些內容？

HealthCare.gov網站上的計劃提供廣泛的福利和全面的保障。HealthCare.gov網站上的所有醫療保險計劃都涵蓋基本健康福利，包括預防性服務如年度檢查、住院、處方藥、節育、看醫生、緊急護理等等。HealthCare.gov的所有計劃都禁止基於現存病況而拒保。健康保險市場計劃是由私人保險公司提供的高品質保險。

3.如何申請？

每個人都可以安坐家中，只要上網到 HealthCare.gov提交或更新申請。事實上，許多人一次便完成了他們的申請程序。

如果需協助，可在HealthCare.gov 網上的 Find Local Help，網址是https://localhelp.healthcare.gov/，以搜索該網的網上名錄，並安排時間與所在地區的代理人、經紀人或協助者當面交談，也可以通過電話或電郵，讓他們為您提供申請和其他方面的幫助。

需要協助填寫申請表的消費者也可以致電 1-800-318-2596 給健康保險市場電話中心，並透過 200 種語言獲得幫助。健康保險市場電話中心每週 7 天，每天 24 小時營業。

4.登記的重要日期有哪些？

選擇計劃或更新申請的最後期限是2023年1月15日，並於2023年2月1日開始獲得承保。現在就訪問 HealthCare.gov，查看您現有的保險選擇。

醫療保險 2023 福利

上一則

林慶華出任OCA美華協會會長　回顧展望繼續成立40週年榮耀 榮譽主席駱文惠獲APAC成就獎

下一則

冬天最愛東北菜 一品香陪您過大年

延伸閱讀

科企裁員潮 Salesforce將砍8000人

科企裁員潮 Salesforce將砍8000人
過經濟寒冬 Salesforce將裁員八千人

過經濟寒冬 Salesforce將裁員八千人
Northwestern Mutual專業理財顧問Rick Hu為您2023做好完善財務規劃

Northwestern Mutual專業理財顧問Rick Hu為您2023做好完善財務規劃
全民保險：健康保險不是跟誰買都一樣

全民保險：健康保險不是跟誰買都一樣
Covered California與洛杉磯亞裔醫療保健界領袖共同歡慶第10次公開登記投保並討論 2023年健保內容

Covered California與洛杉磯亞裔醫療保健界領袖共同歡慶第10次公開登記投保並討論 2023年健保內容
HealthCare.gov 健康保險開放投保登記 計劃完善全面 上網可完成申請 可獲財政援助降低健保支出

HealthCare.gov 健康保險開放投保登記 計劃完善全面 上網可完成申請 可獲財政援助降低健保支出

熱門新聞

現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

2022-12-31 10:17
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
寒冬開車時不須暖車，可在啟動汽車後30秒到1分鐘後慢慢開車上路，這樣能使引擎更快預熱、減少耗油量與排碳。(記者陳曼玲／攝影)

寒冬季節要暖車嗎？能源部的建議可能與你的認知相反

2022-12-30 11:53

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍