HealthCare.gov 健康保險開放投保登記　人人都應擁有低費用和高品質醫療保健計劃 一切須知全在這裡

擁有健全的健康醫療保險，全家人的幸福才更有保障。(HealthCare.gov提供)

每個人都應享有低費用、高品質的醫療保健，但目前仍有數百萬人缺乏保險。2023 年的健康保險市場已在 HealthCare.gov 開放投保登記，現在是尋找一個費用相宜的優質計劃的最佳時機。無論是未有健康保險或已經參加了健康保險計劃，請在2023 年 1 月 15 日前覽 HealthCare.gov網站，開始或更新個人的申請。許多通過健康保險市場登記的人可得到財政援助，以大大降低每月支付的費用。

1.今年的財務援助是否獲得擴大？

由於《降低通膨法》的通過，大多數在健康保險市場登記的客戶將繼續享有相宜保費，HealthCare.gov能幫助他們降低個人和家庭的醫療保健費用。每五名客戶中有四人可以通過財務援助找到費用在 10 美元或以下的健康保險計劃。

個人支付的費用取決於年齡、家庭規模、家庭收入、居住地、選擇的計劃，以及其他因素。有些人可能發現他們有資格參加本州的醫療補助計劃(Medicaid)或兒童健康保險計劃(CHIP)，並可通過HealthCare.gov與這些選擇聯繫起來。

2.HealthCare.gov 網站上的健康保險計劃包括哪些內容？

HealthCare.gov網站上的計劃提供廣泛的福利 和全面的保障。HealthCare.gov網站上的所有醫療保險 計劃都涵蓋基本健康福利，包括預防性服務如年度檢查、住院、處方藥、節育、看醫生、緊急護理等等。HealthCare.gov的所有計劃都禁止基於現存病況而拒保。健康保險市場計劃是由私人保險公司提供的高品質保險。

3.如何申請？

每個人都可以安坐家中，只要上網到 HealthCare.gov提交或更新申請。事實上，許多人一次便完成了他們的申請程序。

如果需協助，可在HealthCare.gov 網上的 Find Local Help，網址是https://localhelp.healthcare.gov/，以搜索該網的網上名錄，並安排時間與所在地區的代理人、經紀人或協助者當面交談，也可以通過電話或電郵，讓他們為您提供申請和其他方面的幫助。

需要協助填寫申請表的消費者也可以致電 1-800-318-2596 給健康保險市場電話中心，並透過 200 種語言獲得幫助。健康保險市場電話中心每週 7 天，每天 24 小時營業。

4.登記的重要日期有哪些？

選擇計劃或更新申請的最後期限是2023年1月15日，並於2023年2月1日開始獲得承保。現在就訪問 HealthCare.gov，查看您現有的保險選擇。