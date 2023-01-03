全美移民宜居城市 洛麗排第8

北卡洛麗被列為全美移民最適宜城市第八名。(洛麗市政府臉書)

北卡洛麗-凱瑞(Raleigh-Cary)都會區近日被喬治布希研究所(George W. Bush Institute)列為全美移民最適合城市第八名。其報告稱，移民填補重要的工作崗位並豐富當地社區，擁有大量移民人口的大都市和郡縣更具創新性和進取心。

該所經濟增長倡議(SMU Economic Growth Initiative)近日依照12個關鍵指標，審查了美國100個人口最多的大都市，找出移民最適合城市。前七名依序為聖荷西、巴爾的摩、舊金山 、西雅圖、華府 、聖路易斯、匹茲堡。

報告指出，移民剛到美國時，可能會選擇邁阿密、紐約和休斯頓等大城作為首選定居。但當他們需要在美國境內第二次搬遷時，會跟美國本地出生者一樣，選擇住房負擔得起的大都市和有利於發展的商業、稅收環境。

移民首先會考慮支持移民福祉的城市，美東中部和中西部幾個大城，就因為歡迎移民的舉措而在數據中脫穎而出。聖荷西、舊金山、西雅圖、華府等擁有主要科技中心的城市在移民幸福感方面也名列前茅。此外，奧斯汀、洛麗、科羅拉多泉(Colorado Springs)等二級科技和金融中心也成為移民生活和工作所在地的選擇。

經濟繁榮可能是吸引移民來到洛麗的主要原因。該地區約有17萬1084人在國外出生，占總人口的12%。 從2010年到2021年，移民帶來的人口淨增長為4萬111人，使總人口增長3.5%。該地區典型移民家庭 年收入中位數為7萬4746元，房屋擁有率為58.4%。洛麗地區所有居民的家庭收入中位數和房屋擁有率分別為7萬8706元和65.8%。