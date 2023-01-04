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北卡新法上路 所得稅率降燃料稅升

記者王明心、李君蘭／北卡羅來納州報導
2023年北卡燃油稅提高，汽油價格可能會上漲。(記者王明心／攝影)
2023年北卡燃油稅提高，汽油價格可能會上漲。(記者王明心／攝影)

北卡一些新法律已從2023年元旦開始生效，包括通過修改緊急管理法(Emergency Management Act)來限制州長權力，此外，該州個人所得稅率降至4.75%，燃料稅則調至每加侖40.5分。另外北卡的監獄和緩刑制度，以及對入店行竊的處罰等，都在新年度有所修改。

●參議會依105號法案修改緊急管理法，主要是對州長庫伯(Roy Cooper)的疫情命令做出限制。庫伯在2020年3月發布新冠病毒聲明，並單方面自行延長該命令。此舉限制了零售商業活動和公共活動，並設定社交距離。庫伯最終在29個月後結束這項COVID-19緊急命令。新修正的法案，規定未來庫伯如要宣布持續超過30和60天的緊急狀態，需先獲得其他民選官員的支持。

●州個人所得稅稅率將從2022年的4.99%降至4.75%。到2026年還將再降至3.99%。預算法也簡化了特許經營稅，從而降低北卡企業稅額。

●汽油價格則可能會上漲，因北卡燃油稅從每加侖38.5分提高到每加侖40.5分。根據ABC電視台，南卡的稅率為28分，田納西州為27分，維吉尼亞州為28分。

●參議會第300號法案其中一部分自2023年元旦開始實施。該法規定北卡執法部門的求職者，將接受更嚴格的犯罪背景調查，須向北卡州調查局和聯邦調查局提交申請和指模。該法案還要求執法部門官員接受更多關於隱性偏見的強制性培訓。

●眾議會第674號法案要求當民眾被判重罪或因精神錯亂被判無罪時，須提供DNA樣本進行分析。官員表示，此舉旨在加強州的犯罪資料庫。

●眾議會第1005號法案將提高零售商店偷盜財產的懲罰。

●眾議會第315號法案增加了對某些縱火罪的處罰。如有人被判縱火而導致消防員或急救人員嚴重受傷，將被控犯有F級重罪，可判處10至41個月監禁。該法也要求對消防員做犯罪背景調查，禁止任何有某些犯罪紀錄者在消防隊工作。

●另一項用來打擊罪犯的新法，規定凡將贓物放到亞馬遜或臉書等網站出售者，從2023年開始，第三方賣家必須提供聯繫方式和身分資訊，如果拒絕提供或提供虛假資訊，平台必須暫停銷售。

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