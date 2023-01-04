亞城華男失蹤 懸賞1萬協尋

失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(親友提供)

亞特蘭大 65歲男子黃開進(Kaijin Huang)，自2022年12月20日後失蹤音訊全無。家屬及親友非常著急表示，將提供1萬元獎金，希望大家協助提供線索找到黃開進。

一位不願具名的親友表示，黃開進來自中國福建省福州市首占鎮，來美多年，從事餐館行業。之前與結縭5、6年的梁姓妻子Yu Hao Liang及梁先前婚姻所生的30多歲兒子同住在2706 Belaire Cir., Doraville, GA 30340。

親友表示，黃開進夫妻曾經因為黃婚前所購置的房產，以及繼子相處事宜時有爭執。2022年7月17日，黃開進稱，他遭梁以刀背擊傷身體及背部，梁因此被底克甫郡(DeKalb)警局逮捕，並提控重傷害(aggravated assault)罪。梁交保後與她的兒子一起搬離黃的住所，黃也因此向警方申請保護令，避免梁接近。

2022年12月中旬，黃開進的車子油箱，遭不明人士灌進油漆，房子的監控系統也被人破壞。黃當時曾表示，懷疑是繼子所為，並已報警。

黃開進失蹤的12月20日，是他的65歲生日。當天他上午曾與友人以微信 聯繫，交談間並無任何異狀，之後卻突然音訊全無。

親友表示，黃不會無故消失不與親友聯繫，其個性也十分謹慎、節儉，黃開進失蹤至今，他所送修的汽車 一直放在車行沒領回，其房客房租到期也未見他前往收租，十分不尋常，親友擔心他恐已遭不測。

黃的親友已報警，警方並多次至黃的住所內搜查，此案目前正由底克甫郡警方積極調查中。黃開進的前妻和女兒定居中國，目前女兒已得知其失蹤消息。