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亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾與妻因房產動刀

記者林昱瑄／亞特蘭大即時報導
失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)
失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞特蘭大65歲男子黃開進(Kaijin Huang)，自2022年12月20日後失蹤音訊全無。家屬及親友們外分著急，願意懸賞1萬美元懇請民眾提供線索找到本人。

根據一位不願具名的親友表示，黃開進來自中國福建省福州市首占鎮，來美已許多年，從事餐館行業。之前與結縭5、6年的梁姓妻子Yu Hao Liang及梁先前婚姻所生的30多歲兒子同住在2706 Belaire Cir., Doraville, GA 30340。

該親友表示，黃開進夫妻曾經因為黃婚前所購置的此房產，以及繼子相處事宜時有爭執。2022年7月17日，黃開進指稱遭梁以刀背擊傷身體及背部，梁因此遭底克甫郡(DeKalb)警局逮捕，被控以重傷害罪(aggravated assault)。交保後梁與其子搬離黃的住所，黃也因此向警方申請保護令，避免梁的接近。

然而在2022年12月中旬，黃的車子遭不明人士以油漆灌進油箱，房子的監控系統也被人破壞。黃曾表示，懷疑是繼子所為，並已報警。

黃開進失蹤的12月20日，也是他的65歲生日。當天他上午曾與友人以微信聯繫，話語中並無任何異狀，之後便音訊全無。親友表示，黃不會無故消失不與親友聯繫，個性也十分謹慎並節省。自失蹤至今，黃送修的汽車一直放在車行沒領回，其房客房租到期也未去收租，十分不尋常，親友認為恐已遭不測。

黃的親友已報警，警方並已至黃的住所內搜查多次，此案目前正由底克甫郡警方積極調查當中。黃開進在中國有前妻和女兒，目前尚在中國的女兒已得知其失蹤的消息，也十分焦急。

黃開進身高約1.7米(約5呎6吋)，體重150磅，戴眼鏡，可說福州話及普通話。他的女兒表示，願意提供1萬美元酬勞給提供線索找到她父親的人。所有舉報絕對保密。任何知情的民眾可致電家屬親友代表：(929)888-2299，普通話及福州話皆可通；或致電底克甫郡Kirby警官：(770)724-7740，或負責調查此案的Panosian探員：(770)724-7710。

家屬及親友寫下尋人啟事，希望知情民眾可提供線索。(家屬親友提供)
家屬及親友寫下尋人啟事，希望知情民眾可提供線索。(家屬親友提供)
失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)
失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

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