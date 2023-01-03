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拿個職業證照要多久？ 佛州要658天 喬州需472天

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
圖：pixabay
圖：pixabay

數百萬從事中低收入工作的美國人，如理髮師、景觀承包商、室內設計師等，需要獲得政府許可，又稱為職業證照，才能工作。取得證照可能需要數月甚至數年的培訓、一次或多次考試、並投資高額費用等。支持者稱這些證照保護消費者免受不安全或不良服務的侵害。然而，根據司法平等研究機構(Institute for Justice, IJ)最新的「工作許可：職業許可證負擔的全美研究」(License to Work: A National Study of Burdens from Occupational Licensing)報告指出，許多證照並沒有起到這樣的作用，反而給勞工、消費者以及整個經濟和社會帶來了沉重的代價。

該報告透過了對全美50個州和哥倫比亞特區的102個低收入職業的各州許可要求進行分類及分析，發現全美從事這些工作的勞工，平均需要362天的教育，同樣意指362天的經驗損失、至少一次考試和295元的費用來取得證照。

路易斯安納州要求的職業證照最多，102個職業中有77個需證照，而在夏威夷取得職業許可被認為是全美負擔最繁重的，平均需時972天才能取得證照。喬治亞州在職業許可證發照方面，平均負擔程度在全美排名第12位，平均需時472天，花費197元才能取得證照。佛州要658天。

而該組織所追蹤的102個需要執照的低薪職業中，其中41個在喬州需要許可證照。

自2017年以來，適度的改革已經消除和減少了一些取得證照的障礙。各州在102個職業中新增了16個新許可證，但取消了26個，淨減少10個。平均將近20%的許可要求變得較不繁瑣，包括大幅減少強制教育和經驗，平均天數減少了22天。

「通過廢除或減少職業證照的要求，立法人員可為勞工在經濟成功上鋪平道路，」IJ的立法顧問福布斯(Meagan Forbes)在一份聲明中說。

「許多有抱負的企業家並未意識到，要利用己身的技能謀生—比如編髮或化妝—必須投資昂貴金錢且經歷耗時的培訓才能獲得執照，」福布斯補充道。「政府有許多方法可以保護消費者，同時還能利於民眾謀生。」

完整報告可查看：https://ij.org/report/license-to-work-3/

低收入 勞工 投資

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