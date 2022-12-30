疫情影響 喬州暫緩執行死刑

喬治亞州 日前一協議指出，COVID-19疫情 流行後，州政府在滿足某些條件前不能處決死囚。檢察長卡爾(Chris Carr)對此提出上訴，他表示，該協議不具約束力，無法執行。但上周最高法院裁定，該項協議「不可忽視並具有約束力」。

喬州 上一次處決死刑犯是2020年1月。從2010年到2019年，喬州平均每年處決3人。根據一份州報告，喬州在今年10月份有38人在死囚牢房。

此議題始於2021年4月14日，領導喬州死刑訴訟的資深助理總檢察長(Senior Assistant Attorney General)格雷姆(Sabrina Graham)與為一些死刑犯辯護的喬治亞資源中心(Georgia Resource Center)執行主任阿瑟諾(Anna Arceneaux)互通電郵，並彼此同意在滿足以下三個條件後的六個月內，該州將不會處決任何死刑犯：結束因流行病導致的司法緊急狀態、州監獄恢復疫情前的探視規則，以及向所有公眾提供COVID-19疫苗。

富頓郡(Fulton)高等法院法官威廉斯(Shermela Williams)5月16日發布命令，以格雷姆達成的協議為由，暫時阻止該州繼續執行死刑。

一個死刑辯護組織—聯邦辯護人辦公室(Federal Defender's Office)在今年中向喬州提出訴訟，稱該州在4月27日卡布郡(Cobb)法官為Virgil Delano Presnell Jr.發出執行死刑命令時違反了此協議，要求暫延其死刑執行日期。

Presnell Jr.因在1976年5月於卡布郡綁架了兩名女童，將其中一名殺害並強姦了另一名，而被以惡意謀殺、綁架和強姦等罪名判處死刑。

對此，卡爾向州最高法院提出上訴，認為該協議不具約束力，因此無法執行。

法官Carla Wong McMillian於20日裁決，支持該份雙方往來的電郵具有合同效力。大法官貝塞爾(Charlie Bethel)表示，卡爾不該提出上訴，而應該遵循協議。