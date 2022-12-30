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國會1.7兆撥款 喬州可望取得數千萬

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州將從國會近1.7兆元的2023財政年度綜合撥款法案中獲得數千萬元，其中包括撥款改善布倫瑞克港的船舶交通。(喬州港務局網站)
喬治亞州將從國會近1.7兆元的2023財政年度綜合撥款法案中獲得數千萬元，其中包括撥款改善布倫瑞克港的船舶交通。(喬州港務局網站)

喬治亞州將從國會通過且由拜登簽署成為法律的近1.7兆元2023財政年度綜合撥款法案中，拿到約數千萬元的經費。

民主黨的喬州聯邦眾議員Nikema Williams表示，她已經確保了超過2260萬元，作為15項社區項目資助的資金，另一位聯邦眾議員斯科特(David Scott)說，他也從該撥款案中，確保拿到2290萬元的經費。

「這些項目將建設我們的社區，加強交通和運輸系統，保護公民，並創造薪水更高的工作，」斯科特在一份聲明中說。

除了重大建設外，該資金也經補助培根頓市(Baconton)添購一輛兩萬元的20人座車，以載運老年人到當地的老年中心、醫療預約和購買必需品。然此項目被反對者批：僅是用來籠絡該議員選區的豬肉桶支出(pork barrel spending)。

其他更大的項目包括了斥資2100萬擴建戈登堡(Fort Gordon)兒童發展中心，該項目還將獲得另外500萬元用於規畫和設計另一個新中心。

交通為另一撥款重點。其中亞特蘭大都會快捷交通管理局(MARTA)將獲320萬元，用於建造一座跨越在亞特蘭大的I-75/I-85州際公路上的天橋道路，使行人、自行車騎士和遊客能更便利通過。

另外，還包括了預算160萬元供美國陸軍工程兵團(U.S. Army Corps of Engineers)研究布倫瑞克港(Brunswick Harbor)的船舶交通改進。

另外72萬元將用於拆除沙凡納(Savannah)的I-16州際公路立體交流道。該交流道建於1960年代，穿過一個歷史悠久的社區。

然而，共和黨人對此提出了嚴厲批評。喬州的聯邦眾議員克萊德(Andrew Clyde)在一份聲明中說，「在太多共和黨人的幫助下，民主黨人實現了他們的危險夢想，擴大其大政府社會主義議程。」

克萊德補充說：「當美國人在拜登自找的經濟危機中努力維持生計時，立法者還無恥投票替通膨火上澆油，推進浪費性支出和激進政策。」「不論是將納稅人的錢花在荒謬的豬肉桶項目上，到增加聯邦機構的預算，這個1.7兆的綜合計畫無疑是為美國人民帶來噩夢。」

眾議員 拜登 喬州

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