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新華餐館電腦公司 老字號 新智能 忠誠為本 以客為尊 尹氏兄弟為餐館零售業者打造創業基礎

亞特蘭大訊
新華餐館電腦與時俱進，提供業主優越的服務和最新的科技。(Sinah提供)
新華餐館電腦與時俱進，提供業主優越的服務和最新的科技。(Sinah提供)

由尹氏兄弟Eric、Alex、Max聯合主理的新華餐館電腦與信用卡公司(Sinah Technology)，從1997年開始服務亞特蘭大都會區電腦和信用卡機業務，近30年「忠誠為本，以客為尊」的服務態度，不斷更新與創新設備功能，技術支援一年365天全天候照顧客戶，讓老字號在美國東南地區屹立不搖，持續穩定地為客人提供簡單、便利、又功能齊全的立業利器。

對於使用餐館電腦和信用卡服務客戶而言，方便又穩定的設備與客戶服務是最根本的要求。許多東家在刷卡機或點餐機出問題時，要找購買機器的業務員，結果昨天人還在聯絡，今天卻已離職，每次都要重新再找新的客服幫忙。這種市場高度的流動性對客人造成的困擾，讓不少商家扼腕。不過這個問題，不曾出現在新華電腦，因為尹氏兄弟多年來攜手合作，一直不間斷地在服務客戶。

新華電腦公司的業務有餐館電腦和信用卡服務兩大部分，在這兒一站解決客人對這兩部分的需求。在餐館電腦系統方面，最新一代的智能餐館業中英文電腦點餐系統，可以網上點菜、自助點菜、二維碼點餐等快速點單功能，點餐後直進廚房，還能桌邊付款，減少時間差和增加翻桌率，非常節省人工成本。

同時，為了幫助餐館老板不再煩惱欠缺人手的問題，新華電腦還推出操作簡易的送餐機器人，只要幾個按鍵，就可以支援自動定位導航、3D避障、多機協作、多桌配送、迎賓帶位等。此外還有卓越的人機互動功能，可愛超萌又能說善道的機器人，更為店家打造特色風格。

在信用卡服務方面，新華電腦給予客戶無合約、最低費率的優惠，而且免費信用卡機及信用卡紙(限信用卡客戶)。最新款的刷卡機具有NFC感應付款功能，可接受Apply Pay、Google Pay、Samsung Pay、支付寶、和微信支付等。

新華電腦一條龍的服務從電腦管理系統的銷售，到硬體設備的安裝，電腦之間的連線，及操作培訓等等，均能提供令業主滿意的服務。而且他們還提供365天全天候的技術支援，下班後電腦與信用卡機出了問題，需要技術支援，一通電話便可聯絡到他們。

凡是在硬體、軟體、網路設計與安裝方面，新華電腦會先針對不同客戶的需求進行免費評估與設計，之後再依客戶的需求裝置。若有相關的問題，可與尹氏兄弟聯繫，電話是678-679-0322，電郵是[email protected]。網址：www.sinahtech.com，營業時間：週一至週五上午9時30分到下午6時，地址是4720 Peachtree Ind. Blvd., Suite 5101, Norcross, GA 30071。

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