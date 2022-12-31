長老教會華語兒童聖經學校招生

長老教會免費教授捏麵人。(教會提供)

今年搬遷到Duluth市的亞特蘭大 台灣基督長老教會，為提供更好的接近福音機會，將設立華語兒童聖經學校，並於2023年春季班開始招生 ，免費提供讀聖經學華語和捏麵人的課程。

上課日期從1月8日起共16週，招生人數10人，學生年齡為5到12歲。註冊日為2023年1月1日下午1時，名額有限先到先報名。

課程安排如下: 星期日早上10時，開始先上50分鐘華語聖詩聖經。接著15分鐘英文兒童訊息，休息10分鐘後為75分鐘捏麵人課。華語教材是購買「耶穌愛我」課本，加上學校自編補充教材，用唱歌、影片、圖片直接學習漢字。捏麵人材料則都是由台灣購入，由教學經驗豐富的老師施教，作品都非常可愛令小朋友愛不釋手。

註冊時暫時先收材料費100元，若學生準時上午10時出席課程12次以上，將可獲全額退費100元。

上課地點在亞特蘭大台灣基督長老教會，地址：3700 Pleasant Hill Rd. Duluth, GA 30096，連絡電話：404-452-1639 May Kuo，電郵：[email protected]。