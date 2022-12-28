多拉維爾市文告 將與台南多交流

多拉維爾市市長蓋爾曼(Joseph Geierman，右)，將文告交予駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處副領事鍾賢玉(中)。左為豐盛基金會董事長邱婷蘭。(Awesome Team提供)

喬治亞州多拉維爾市(Doraville)市長蓋爾曼(Joseph Geierman)日前在市政會議頒發文告(proclamation)，感謝來自台灣台南市真摯的友誼，以及市長黃偉哲所致贈的信函及禮物。他表示，未來該市將持續拓展情誼，並與台南市安南區洽談結盟，希望促進雙邊多方面交流。

當日參與儀式的部分僑胞。左四起為鍾賢玉、邱婷蘭。(Awesome Team提供)

蓋爾曼表示，雙方交流的起源開始於今年9月豐盛基金會(Awesome Team)董事長邱婷蘭回台時，代表他致贈了象徵多拉維爾市創市150年的紀念幣，以及一封建立友誼的信件予黃偉哲。黃也於10月時回信並回禮表達謝意。

多拉維爾市也因此決定頒布文告，宣布未來將探索雙方在文化、旅遊、貿易和投資等領域交流及聯繫的機會。

當日參與儀式的部分僑胞。右三起為鍾賢玉、陳家琪、邱婷蘭。(Awesome Team提供)

蓋爾曼也表示，該市員工們將加入亞特蘭大 台灣社群 ，一起拓展並深化與台南市的友誼。他並將這份文告交予駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處副領事鍾賢玉。

鍾賢玉表示，多拉維爾市是喬州極為多元的城市，約17%的居民為亞裔 。許多台僑在此經營企業及人脈，具有深厚的文化連結。該市與台南市安南區所建立的關係除了建立友誼外，更是增加未來雙方商業交流的好機會。這也再度驗證「台美關係，堅若磐石」，除了在聯邦層級外，在一般市級以及人民之間也是如此。他當天並邀請蓋爾曼造訪台灣，親自感受人民的熱情。