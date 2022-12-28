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低溫侵襲 北卡洛麗、杜倫上百戶水管破裂

記者王明心／北卡羅來納州報導
冬天水管容易結冰、爆裂，造成困擾。(美聯社)
冬天水管容易結冰、爆裂，造成困擾。(美聯社)

低溫侵襲，北卡洛麗和杜倫(Durham)消防隊於聖誕節期間，至少接到160多通家中水管結冰爆裂的求助電話。洛麗北部也有數百名居民，因供水公司Aqua正在處理結冰問題而在聖誕節當天中斷供水。

聖誕時節因氣溫降至零度，導致許多水管結冰、破裂、自動噴水滅火系統故障，家裡水流滿地。當大部分居民都在家裡過節時，洛麗和杜倫的消防隊員忙著四處收拾「洩洪」問題。僅洛麗一地，周日就接到了大約95個電話。杜倫消防隊長David Swain接受CBS電視台採訪時表示，有配備自動噴水滅火系統或火災警報器的地方，都有可能發生這種情形。

美國北方通常水管會包上絕緣材質保護，南方則因少見低於冰點的溫度，管道沒有受到良好保護，若逢持續低溫，牆壁或地基的裂縫、水管和電纜的入口、室外水龍頭，都有結冰爆裂的風險。

由於今年冬天還有可能會出現低溫，勞氏居家裝修連鎖店(Lowe's)網站提醒，民眾一旦發現問題，要儘速在水管工到達前，先做緊急臨時修復，包括打開水龍頭、關閉供水系統、找出結冰點。如果家裡水龍頭都壞了，結冰點可能在主供應線上，因此要檢查水管是否破裂。

如果水管沒有破裂，可以試著用吹風機、加熱器、浸泡熱水的布幫水管解凍，讓水流動，降低壓力。如果在解凍過程中水管開始漏水，要確定供水系統關閉。如果漏水處是在電器配件或電纜附近，要關閉該區域電源。水管解凍後，重新打開水源，檢查是否仍會漏水。

該網站並建議居民在低溫來臨前，先做好預防工作：

• 關閉水源後，將室外水龍頭裡的水流光。

• 把水管從戶外水龍頭拔掉，放到不受寒冷氣候影響的地方。

• 用絕緣體或水龍頭襪覆蓋外部水龍頭。

• 關閉地基區域的通風口，以防止冷空氣進入地板下的crawl space，保持室內溫暖。

• 修補破損窗戶。裂開或破碎窗戶會讓冷空氣進入，暖空氣溢出。

• 打開水槽下的櫥櫃門，讓暖空氣在供應線周圍流動。

• 如果要在冰點以下的天氣離開幾天，建議把室內溫度設置在華氏55度以上。

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