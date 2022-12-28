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喬州公立大學電腦設備 禁用抖音

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州大學系統禁止在該系統或其26所大學和學院擁有的電腦和手機上使用TikTok。(美聯社)
喬州大學系統禁止在該系統或其26所大學和學院擁有的電腦和手機上使用TikTok。(美聯社)

日前喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)宣布該州擁有的電腦設備禁止使用抖音(TikTok)後，喬州大學系統(The University System of Georgia)也發布新規，禁止在該系統26所大學和學院的電腦和手機上使用TikTok、微信和Telegram。

該系統主席普度(Sonny Perdue)在一份備忘錄中表示，該系統所擁有的電腦設備，未來僅能在出於執法和安全目的下，有限度的使用這些程式。

普度表示，學生及教職員仍然可以使用自己的或大學相關基金會擁有的電腦和手機使用這些程式或網站，但不能使用這些私人設備來讀取個人或與大學相關的敏感訊息。

許多喬州大學使用TikTok來吸引潛在新生，並與在校生和運動迷進行交流。至少有20所喬州大學擁有TikTok帳戶。例如，Valdosta州立大學便有八個獨立的TikTok帳號。

其他州的一些公立大學禁止學生使用學校無線網路在自己的設備上使用TikTok。喬州大學系統發言人托雷斯(Kristina Torres)並未回答喬州是否也會這樣做。

根據20日公布的一項支出法案，美國國會正採取行動禁止大多數美國政府設備使用TikTok，其中要求拜登政府禁止大部分TikTok的使用，或是由其母公司字節跳動(ByteDance Ltd.)所創建的其他應用程式。

TikTok發言人稱這些禁令是一種「政治姿態」(political gesture)，根本不是保護國家安全，因為TikTok正在制定針對其在美平台的安全和數據隱私計畫。

坎普和其他官員表示，外國政府可能利用TikTok，取得用戶個人資訊或進行間諜活動。

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