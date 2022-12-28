北卡佛光山 歲末謝警察、助街友

妙舟法師與佛光會幹部到街友救助中心致贈衛生用品。(佛光山提供)

北卡 佛光山自10月以來連續推出數個公益活動，包括感謝警員餐會、為街友募集衛生用品，送警員歲末點心等。監寺兼國際佛光會北卡協會會長妙舟法師表示，以慈善福利社會是佛光山四大宗旨之一，期望能表達對基層警員的感謝，也幫助街友重回社會。

為了拉近警民距離，10月9日佛光山在該寺招待警察 ，先在大殿為警察祈福，接著警民一起用餐、交流。與會民眾覺得警察很親切，警察也覺得民眾提問很有意義，希望能多舉辦這類活動。

之後，該寺與三角地區警局有所互動，如11月15日參與洛麗警察總局舉辦耆老感恩節大餐服務、11月23日送感恩節午餐到西南區警局、12月底再度造訪該局致贈禮物。妙舟法師表示，佛陀教導要報國家恩、父母恩、朋友恩、眾生恩，國家政府保障人民生命財產安全，佛光山希望能關懷穩定社會不容忽視的基層警察，並表達謝意。

義工們協助耆老享用感恩節大餐。(佛光山提供)

佛光山也為街友募集衛生用品，於11月16日送到洛麗街友救助中心(Raleigh Rescue Mission)。當天中心負責人表示這些正是他們需要的，並帶到訪者參觀環境。義工說，該機構不只提供街友住宿膳食，還協助他們重回社會，同時提供托兒所及課後輔導班，讓有孩子的街友無後顧之憂安心工作。妙舟法師並邀請他們到道場參訪，安排戶外教學。

佛光山正在舉辦「2023 年三好兒童創意燈籠比賽」。(佛光山提供)

目前佛光山正舉辦「2023年三好兒童創意燈籠比賽」，結合佛教燃燈祈福和華人 元宵賞燈的傳統。組別依年齡分為4至5歲、6至8歲、9至12歲。各組將選出前三名，收件至1月6日止。所有參賽作品將於農曆春節期間懸掛於該寺，邀請民眾一起賞燈票選各組最佳人氣獎。