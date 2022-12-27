我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

販賣小狗詐騙案 佛州和北卡 列全美前5

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

根據獸醫基金會的一份報告，2022年1月1日至10月31日期間全美各地販賣狗崽詐騙案件數以加州最多，共達167件，整體損失超過13萬元。佛州、北卡及喬州則名列第二、第五及第九位。紐約州、賓州及維吉尼亞州則排在第六、第八及第十位。

Veternarians.org分析了整體上販狗詐騙案最多的15個州，並計算了各州每10萬人中販狗詐騙數以及每個詐騙受害者的平均損失金額。

在此一期間內，喬州共報告了46起販狗詐騙案，整體損失總額為5萬1792元。

喬州在每件販狗詐騙案平均損失金額上排名第三，為1125.91元。麻州平均損失金額最高，為1966.18元；賓州則為1202.13元。

該網站上還根據商業改善局(Better Business Bureau)的報告，提醒購買狗崽的民眾如果遇到以下情形，需特別提高警覺：

● 賣家聲稱無法在收養前讓買家親眼看到小狗，也無法提供多張待收養小狗的照片/視頻。

● 賣家要求透過Western Union匯款、MoneyGram、Zelle或Cash App等應用程序或禮卡預付款項。

● 賣家或第三方要求後續付款以支付額外物品，例如運送時所用的溫度控制箱、疫苗接種或運輸保險/壽險。在許多情況下，詐騙電郵會聲稱交付小狗後將退運送費用/運送箱的租賃費。然而事實上通常並非如此。

● 育種者的網站上並未提供狗崽的父母資訊，或育種者無法提供小狗的健康記錄或AKC認證證明。

● 純種犬幼犬提供大量折扣，售價明顯低於其他同種幼犬。

關於完整排名及更多販狗詐騙資訊，可查看：https://www.veterinarians.org/puppy-for-sale/。

詐騙 喬州 賓州

上一則

她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

延伸閱讀

佛州氣溫低於50度 「聖誕老人」衝浪賽照樣舉行

佛州氣溫低於50度 「聖誕老人」衝浪賽照樣舉行
北卡金堡律所律師阻槍案身亡 夫婦調解 丈夫掏槍濫射

北卡金堡律所律師阻槍案身亡 夫婦調解 丈夫掏槍濫射
北卡11月失業率3.9% 連續4個月上升

北卡11月失業率3.9% 連續4個月上升
北卡律所爆槍案 一律師為阻止槍手 中彈身亡

北卡律所爆槍案 一律師為阻止槍手 中彈身亡
尼克當選北卡聯邦眾議員 美中經文會慶祝

尼克當選北卡聯邦眾議員 美中經文會慶祝
北卡州府大學生暑期實習 即起申請

北卡州府大學生暑期實習 即起申請

熱門新聞

芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

2022-12-24 15:04
蓋文斯頓海灘出現難得一見的沙吹雪。（國家氣象局提供）

休士頓成冰都 蓋文斯頓驚見沙吹雪

2022-12-24 10:51
大蒜具有強大威力。(美聯社)

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

2022-12-21 02:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43
休士頓將出現史上第三個最冷的聖誕節清晨之一。（示意圖，Unsplash.com）

史上第三冷 德州休士頓聖誕節急凍

2022-12-20 17:15
胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

2022-12-17 10:10

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客