販賣小狗詐騙案 佛州和北卡 列全美前5

根據獸醫基金會的一份報告，2022年1月1日至10月31日期間全美各地販賣狗崽詐騙 案件數以加州最多，共達167件，整體損失超過13萬元。佛州、北卡及喬州 則名列第二、第五及第九位。紐約州、賓州 及維吉尼亞州則排在第六、第八及第十位。

Veternarians.org分析了整體上販狗詐騙案最多的15個州，並計算了各州每10萬人中販狗詐騙數以及每個詐騙受害者的平均損失金額。

在此一期間內，喬州共報告了46起販狗詐騙案，整體損失總額為5萬1792元。

喬州在每件販狗詐騙案平均損失金額上排名第三，為1125.91元。麻州平均損失金額最高，為1966.18元；賓州則為1202.13元。

該網站上還根據商業改善局(Better Business Bureau)的報告，提醒購買狗崽的民眾如果遇到以下情形，需特別提高警覺：

● 賣家聲稱無法在收養前讓買家親眼看到小狗，也無法提供多張待收養小狗的照片/視頻。

● 賣家要求透過Western Union匯款、MoneyGram、Zelle或Cash App等應用程序或禮卡預付款項。

● 賣家或第三方要求後續付款以支付額外物品，例如運送時所用的溫度控制箱、疫苗接種或運輸保險/壽險。在許多情況下，詐騙電郵會聲稱交付小狗後將退運送費用/運送箱的租賃費。然而事實上通常並非如此。

● 育種者的網站上並未提供狗崽的父母資訊，或育種者無法提供小狗的健康記錄或AKC認證證明。

● 純種犬幼犬提供大量折扣，售價明顯低於其他同種幼犬。

關於完整排名及更多販狗詐騙資訊，可查看：https://www.veterinarians.org/puppy-for-sale/。