北卡11月失業率3.9% 連續4個月上升

北卡11月的失業率繼續小幅上升至3.9%。(美聯社)

北卡 11月份的失業率繼續小幅上升至3.9%，這是自8月以來連續第四個月呈上升趨勢。

北卡10月份的失業率為3.8%。北卡州商務廳的數據顯示，該州失業率7月觸底3.4%後開始上升。全美11月的失業率則保持在3.7%。

據美聯社報導，該州11月的整體就業 人數較10月的492.5萬人減少了近8400人；而失業人數增加了6400多人，達到約20萬500人。但是失業總數仍比2021年11月少了1萬100人。

北卡州立大學(NC State University)經濟學家瓦爾登博士(Dr. Michael Walden)在接受WRAL TechWire節目採訪時說，北卡的勞動力市場正在放緩，儘管不一定收縮，但如果有工作的人越來越少，而有工作的人當中，則有更多人擁有多份工作，那麼我認為這對勞動力市場來說是個負面信號。

儘管如此，美國勞工統計局的數據顯示，北卡非農業工作正以全美第三快的速度增加，增幅為4.3%，僅次於德州的5.1%、佛州的4.7%，與夏威夷州 和俄勒岡州同步。

該州商務廳亦表示，通過另一種基於每月工作場所調查的計算方式，經季節性調整的非農業就業總人數實際上增加了5300人，達到了近484萬人。其中以休閒和酒店服務業以及金融活動相關部門的就業人數增幅最大，而貿易、運輸和公用事業部門則降幅最大。