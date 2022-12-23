我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

FBI：喬州性勒索受害者今年逾百人 逾7000通報涉未成年

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
FBI提醒，如果民眾收到性勒索威脅，請通報：1-800-CALL-FBI。(美聯社)
FBI提醒，如果民眾收到性勒索威脅，請通報：1-800-CALL-FBI。(美聯社)

據聯邦調查局(FBI)亞特蘭大部門指稱，2022年喬治亞州通報的性勒索(sextortion)受害者多達114人。

當局指出，執法部門在過去一年中，收到了7000多件與未成年人相關的線上金錢性勒索有關的報告。

這些案件已導致至少3000人(主要是男孩)受害，並有十多人自殺。

FBI指出，性勒索是種嚴重犯罪。歹徒通常要脅被害者若不交付相關金錢，就將發送或公開其私密影像或影片。

當局表示，這些性勒索案件起源有很大一部分來自於美國境外，主要在奈及利亞和象牙海岸等西非國家。

FBI表示，這類性勒索計畫通常在年輕人感覺最舒適的線上環境中發生，尤其是社群媒體、遊戲網站或視頻聊天應用程序等。嫌犯經常使用假的女性帳號，並以14至17歲的未成年男性為目標，甚至有年僅10歲的受害者。

FBI也建議採取以下措施，避免成為性勒索的受害者：

● 永遠不要向任何人發送自己的私密照片或影片。

● 不要打開陌生人發來的附件。

● 不使用時網路時，關閉電子設備和網路攝影機。

FBI提醒，如果收到性勒索威脅，不要害怕，請通報FBI：1-800-CALL-FBI。

FBI 社群媒體 喬治亞州

上一則

染疫數將升高 芝市考慮發布「口罩建議」令

下一則

搶劫頻傳 伊州申請隱蔽攜槍證增多

延伸閱讀

華郵：FBI憂對峙「誤傷自己人」挑川普不在家時搜查

華郵：FBI憂對峙「誤傷自己人」挑川普不在家時搜查
華郵：FBI憂「誤傷」自己人 挑川普不在海湖莊園時搜查

華郵：FBI憂「誤傷」自己人 挑川普不在海湖莊園時搜查
FBI抵巴哈馬 FTX創辦人願意引渡回美國

FBI抵巴哈馬 FTX創辦人願意引渡回美國
FTX創辦人將引渡 FBI幹員押著搭機回美

FTX創辦人將引渡 FBI幹員押著搭機回美
FBI：去年仇恨犯罪減少或低估 三分之一執法機構未提報

FBI：去年仇恨犯罪減少或低估 三分之一執法機構未提報
海湖莊園非唯一藏匿處所…川普佛州倉庫還找到2份機密文件

海湖莊園非唯一藏匿處所…川普佛州倉庫還找到2份機密文件

熱門新聞

胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

2022-12-17 10:10
一架自亞利桑納州鳳凰城起飛的班機18日在距離檀香山30分鐘距離時，遭遇惡劣亂流，11人受傷。資料照片。（美聯社）

影／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

2022-12-19 01:35
大蒜具有強大威力。(美聯社)

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

2022-12-21 02:00

涉處方藥詐騙 新州知名餐廳老闆被判37月

2022-12-17 16:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43
休士頓將出現史上第三個最冷的聖誕節清晨之一。（示意圖，Unsplash.com）

史上第三冷 德州休士頓聖誕節急凍

2022-12-20 17:15

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路