FBI：喬州性勒索受害者今年逾百人 逾7000通報涉未成年

FBI提醒，如果民眾收到性勒索威脅，請通報：1-800-CALL-FBI。(美聯社)

據聯邦調查局(FBI )亞特蘭大部門指稱，2022年喬治亞州 通報的性勒索(sextortion)受害者多達114人。

當局指出，執法部門在過去一年中，收到了7000多件與未成年人相關的線上金錢性勒索有關的報告。

這些案件已導致至少3000人(主要是男孩)受害，並有十多人自殺。

FBI指出，性勒索是種嚴重犯罪。歹徒通常要脅被害者若不交付相關金錢，就將發送或公開其私密影像或影片。

當局表示，這些性勒索案件起源有很大一部分來自於美國境外，主要在奈及利亞和象牙海岸等西非國家。

FBI表示，這類性勒索計畫通常在年輕人感覺最舒適的線上環境中發生，尤其是社群媒體 、遊戲網站或視頻聊天應用程序等。嫌犯經常使用假的女性帳號，並以14至17歲的未成年男性為目標，甚至有年僅10歲的受害者。

FBI也建議採取以下措施，避免成為性勒索的受害者：

● 永遠不要向任何人發送自己的私密照片或影片。

● 不要打開陌生人發來的附件。

● 不使用時網路時，關閉電子設備和網路攝影機。

FBI提醒，如果收到性勒索威脅，不要害怕，請通報FBI：1-800-CALL-FBI。