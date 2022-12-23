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北卡金堡律所律師阻槍案身亡 夫婦調解 丈夫掏槍濫射

記者李君蘭／北卡羅來納州報導
在槍擊案中不幸喪生的律師懷特(Patrick White)。(事務所網站)
在槍擊案中不幸喪生的律師懷特(Patrick White)。(事務所網站)

據WRAL電視台報導，19日下午，位於北卡金堡(Goldsboro)北斯賓塞路(N. Spencer Ave)的Riddle & Brantley律師事務所發生槍擊，42歲的律師懷特(Patrick White)試圖阻止槍手而中槍身亡，46歲的嫌犯桑徹斯(Francisco Sanchez)當場飲彈自殺。

據知情人士透露，桑徹斯和太太古耶瑞羅(Crystal Guerrero)當天上午約9時30分到達事務所進行調解程序，而懷特是其代表律師，律師瑞多(Gene Riddle)則協助調解。瑞多說，暴力來得太突然。當時的調解按照程序在走，各方最終也就數額達成了意見，下午4時左右大家看起來也都對調解結果很滿意。然後古耶瑞羅說要跟桑徹斯單獨說話，於是懷特、瑞多和調解員就去了另一個辦公室。

瑞多說沒過多久，桑徹斯朝自己走來，並聽到了槍聲。瑞多緊接著又聽到了兩聲槍響，而且是對著自己開槍，覺得自己「不可能沒被打中」。

而後，槍手身旁的懷特試圖阻止他繼續開槍，開始大叫他的名字並把他推到墻上。過程中，槍手又開了一槍，懷特不幸中槍倒地。

瑞多報了警，並在警方到達前一直陪在懷特的身邊，「派翠克(懷特)救了我們，他犧牲了自己，他是英雄。」

附近的居民在得知此事後都很驚訝。居民說，這個事務所在當地很有名，在三角地區也有辦公室。

鄰近的加油站老闆阿庫巴替(Muhab Arkubati)說，「這裡是金堡最安全的地區之一，以前從沒發生過這種事，實在是讓人震驚。」

加油站 北卡 槍擊

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