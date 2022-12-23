卡布郡簽約人臉識別公司 助警方辦案 承諾「合法執法」

喬治亞州卡布郡(Cobb)近日通過與人臉辨識科技公司Clearview AI 簽訂三年合約，將提供警方辦案時比對嫌犯臉孔圖片。

該郡警察 局與董事會經公開討論對保護隱私的疑慮和技術正確性之後，以5票對0票通過此案。

Clearview AI使用人工智能 ，標記並輸入每人獨特的面部特徵。當警方輸入人臉圖片，人工智能會瀏覽網路與社交媒體比對圖像，找到可能的吻合對象，供警方人工評估是否吻合，並逆向還原追溯出處，找到該人姓名。

卡布郡警察局長Stuart VanHoozer說，美國國家標準與技術研究院(National Institute of Standards and Technology, NIST)出具報告認為 Clearview AI的技術準確率都在99%以上。

他強調，不會為了破案而監視全體民眾，且警察也不會單方面僅憑軟體判讀臉孔，就任由電腦宣布嫌犯而申請逮捕令。

人臉識別員警須事前接受培訓使用軟體。刑案發生後，刑警需先識別嫌疑人，或經受害者持嫌犯圖像，並需檢附案件編號，遵守「合法執法理由」，才能提交申請，確保於案有據。辨識結果出示吻合臉孔時，也需再由人工檢查，並經對照組盲測(blind test)比對。若相同才可將線索交予刑警。

該郡公共安全聯盟麥克尼利(Michael McNeely)相信人臉辨識技術有助打擊犯罪與保護受害者。他說，要仔細評估使用技術規定，政策必須朝向有益於社會的方向發展。

目前政策草案已增加安全管制，譬如該科技使用人數有限制，且只有辦案執法時才能使用，且需定期稽核檢查確保確實遵循。