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卡布郡簽約人臉識別公司 助警方辦案 承諾「合法執法」

記者閻尚恩／亞特蘭大報導

喬治亞州卡布郡(Cobb)近日通過與人臉辨識科技公司Clearview AI簽訂三年合約，將提供警方辦案時比對嫌犯臉孔圖片。

該郡警察局與董事會經公開討論對保護隱私的疑慮和技術正確性之後，以5票對0票通過此案。

Clearview AI使用人工智能，標記並輸入每人獨特的面部特徵。當警方輸入人臉圖片，人工智能會瀏覽網路與社交媒體比對圖像，找到可能的吻合對象，供警方人工評估是否吻合，並逆向還原追溯出處，找到該人姓名。

卡布郡警察局長Stuart VanHoozer說，美國國家標準與技術研究院(National Institute of Standards and Technology, NIST)出具報告認為 Clearview AI的技術準確率都在99%以上。

他強調，不會為了破案而監視全體民眾，且警察也不會單方面僅憑軟體判讀臉孔，就任由電腦宣布嫌犯而申請逮捕令。

人臉識別員警須事前接受培訓使用軟體。刑案發生後，刑警需先識別嫌疑人，或經受害者持嫌犯圖像，並需檢附案件編號，遵守「合法執法理由」，才能提交申請，確保於案有據。辨識結果出示吻合臉孔時，也需再由人工檢查，並經對照組盲測(blind test)比對。若相同才可將線索交予刑警。

該郡公共安全聯盟麥克尼利(Michael McNeely)相信人臉辨識技術有助打擊犯罪與保護受害者。他說，要仔細評估使用技術規定，政策必須朝向有益於社會的方向發展。

目前政策草案已增加安全管制，譬如該科技使用人數有限制，且只有辦案執法時才能使用，且需定期稽核檢查確保確實遵循。

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