酷寒風暴將至 喬州進入緊急狀態 預防停電使供暖停止

酷寒氣候將至。喬州交通署已開始部屬，在州際公路上灑上鹽水。(GDOT臉書)

冬季風暴即將於本周末對喬治亞州 帶來大風和嚴寒，喬州 州長坎普(Brian Kemp)21日已宣布全州將進入緊急狀態。官員警告居民應提前採取預防措施，尤其是停電及水管爆裂。

坎普表示，最擔心的是大風造成的停電，這可能會切斷一般住戶和醫療機構的暖氣供應，強風也可能會延遲電力的修復。

官員們說，預計喬州北半部大部分地區的氣溫於22日晚間都會降至冰點以下，直到26日才會回升至冰點以上。

工人們已於21日開始在2萬1000哩的跨州公路和州公路上撒鹽。

坎普表示，將取消對丙烷(propane)卡車司機每天工作時間的上限。丙烷被用來為家禽業提供房屋和雞舍供暖。

喬州將在18個州立公園開設取暖中心。許多地方政府也開設了取暖中心。

喬州應急管理和國土安全局(Georgia Emergency Management and Homeland Security Agency)局長斯托林斯(James Stallings)敦促民眾做好在斷電情況下生存72小時的準備。他也提醒民眾為預防水管爆裂，應包裹室外水管，開啟室內水龍頭讓其滴水，並打開水槽下方櫥櫃以使水管保持溫暖。他並警告民眾不要在室內使用烤架、露營爐或發電機，以免一氧化碳中毒。

對於聖誕節 期間出門在外的民眾，他提醒這些人應事先關閉水源總開關，或確保鄰居可進入其家中，以便水管爆裂時能及時處理。