善待味蕾 亞洲傳統美食在亞特蘭大　有健康越南米粉 有美味聚春園寬粉 大啖美食還可享優惠

綠色海洋食品公司為出品佛跳牆聞名遐爾的聚春園美國地區代理商。(綠色海洋提供)

亞特蘭大 都會區東北方的Doraville和Chamblee兩城市所在的百福大道(Buford Highway)，有著國際美食 村的美譽，有港式點心、中式麵點、泰式辣蝦湯、火鍋、過橋米線、韓餐、墨西哥捲餅、烤串等等不勝枚舉。而今位於亞洲廣場對面的I LUV PHO越南 正宗河粉，在東主認真經營下，已成為供應亞洲傳統美食的最佳餐館「I LUV PHO & GREEN OCEAN ASIAN CUISINE」。在這兒既可吃到地道的越南牛肉河粉、鮮蝦米紙春捲，更可吃到來自中國福建的官塢海帶沙拉，百年老字號「福州聚春園」水晶寬粉製作的各類美食。

位於百福大道5145 Buford Hwy NE, Doraville, GA 30340的I LUV PHO & GREEN OCEAN 亞洲傳統美食餐館，就在綠色海洋食品展式廳的隔壁。欣逢年節假期，現在店東與綠色海洋攜手合作，舉辦「吃美食，享優惠！」活動。即日起凡是在此用餐，只要拿著收據到綠色海洋食品展示廳消費，可享95折優待；對世界日報讀者更優惠的是，凡是提及或呈現亞洲傳統美食廣告者，就可享有水晶寬粉系列菜品消費8折優待。

說到越南美食，I Luv Pho是亞特蘭大規模最大、味道最正宗的越南河粉店連鎖店。而位於百福大道的這家餐館，更對食材把控嚴格，所有食物保證真材實料和鮮味彈牙；牛骨湯底經過十個小時的慢火熬製，不加入過多的香料，保證純正的味道。

不過店東不以此為滿足，他引進更多的健康美味菜式，例如採用綠色海洋食品公司北美獨家代理「聚春園」出品的水晶馬鈴薯粉條系列菜品，中國著名的官塢海帶，這兒還可喝到綠色海洋代理的長龍山茶。據了解，聚春園的水晶寬粉，是採用甘肅優質馬鈴薯，全程無明礬，無防腐劑，又是低血糖生成指數食物，是一款健康且放心的主食替代品。

店東為了向消費食者展現最好的美食和服務，現在公開招聘服務員與企枱，熟手優先，要求會說基本英語。有意者可電：470-772-9942。