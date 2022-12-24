華美銀行與NBA湖人球星送暖　攜手16年舉辦感恩季回饋社區 與孩童共度溫馨午後

華美銀行義工與湖人隊球員一起與來自當地社區機構的孩童遊戲互動，度過了一個溫馨歡樂的午後時光。(華美銀行提供)

華美銀行繼11月舉辦感恩節大餐和感恩節火雞派發活動之後，再次邀請NBA 落杉磯湖人 隊球星於12月15日下午在湖人隊訓練中心UCLA Health Training Center，兒童節派對歡樂展開。到場的孩童與明星球員一起製作聖誕裝飾、互動合影，共同度過了一個幸福溫馨的午後時光。

佳節來臨之際，華美銀行再度攜手洛杉磯 湖人隊，共同舉辦「感恩季」(A Season of Giving)年度回饋社區系列活動，這也是兩間機構共同舉辦此項活動的第16年。當天勒布朗·詹姆斯(音譯，LeBron James)、安東尼·戴維斯(音譯，Anthony Davis)及湯瑪斯·布萊恩(音譯，Thomas Bryant)等湖人隊球員、湖人隊啦啦隊員與華美銀行義工，一同與來自免費課後輔導機構After-School All Starts和非營利特許公立學校Alliance College-Ready Public Schools的青少年提前慶祝聖誕節的到來。

華美銀行資深副總裁兼全球企業事務部主管Travis Kiyota表示：「華美銀行很高興能夠贊助參與洛杉磯湖人隊的『感恩季』系列活動。通過這項富有意義的合作項目，我們得以向當地社區略表感激之情，讓我們有機會為社區提供優質的金融服務，協助他們邁向成功。」

據悉，湖人隊與華美銀行也於11月12日下午，共同在洛杉磯消防局霍奇肯紀念培訓中心 (Frank Hotchkin Memorial Training Center)舉辦了2022年「感恩季」的首場活動。曾為湖人隊效力奪得冠軍的羅伯特·霍里(音譯，Robert Horry)、湖人隊啦啦隊員以及華美銀行義工，一同為200名來自當地多個社區組織的賓客提供豐富的感恩節晚餐，並設有各類遊戲互動環節，現場氛圍其樂融融。

此外，為了將節日的祝福送至更多社區，11月16日中午， NBA史上連續出場最多的湖人隊退役球員鐵人格林(音譯，A.C. Green)、退役球員羅伯特·霍里、獲得2009和2010年度冠軍的退役前鋒歐登(音譯，Lamar Odom)與華美銀行義工在救世軍洛杉磯紅盾社區中心(The Salvation Army – Red Shield Community Center)為300個家庭發放感恩節火雞與食物。

洛杉磯湖人隊社區關係主管Matt Makovec表示：「我們通過這項由華美銀行贊助支持的年度『感恩季』活動向在過去一年中支持我們的民眾和球迷表示感謝。希望所有前來參加活動的民眾都能與湖人隊現役和退役球員以及湖人隊啦啦隊員創造一個永生難忘的美好回憶。」