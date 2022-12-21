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尼克當選北卡聯邦眾議員 美中經文會慶祝

記者王明心╱北卡羅來納州報導
美中經濟文化協會(CAECA)設宴慶賀Wiley Nickel當選北卡國會議員。(記者王明心╱攝影)
美中經濟文化協會(CAECA)設宴慶賀Wiley Nickel當選北卡國會議員。(記者王明心╱攝影)

為慶祝北卡州議員尼克(Wiley Nickel)當選聯邦眾議員，美中經濟文化協會(CAECA)日前在G58舉行慶功宴，北卡州議員、市長、市議員、維克郡委員、華人社團代表等約60人齊聚一堂慶祝，也表現華人在助選上的力量。

創會會長衛高榮介紹在座貴賓。副主席柯秀亭表示，該會在上次助選會上成功募得3萬元，把尼克從州議員推上國會，期望他能為華人代言。

北卡州大高級副教務長(Senior Vice Provost)陳航提醒大家社區和公共服務的重要，鼓勵華人利用集體優勢和才能，共同建立充滿活力和熱情的強大社區，讓每個人在其中茁壯成長。

美國華人聯合會(UCA)主席薛海培說，尼克和對手在華人移民態度上大相逕庭，尼克更相信美國需要的是一個多元和包容的社會，他提出北卡華人在議政參政上的成長令人欣喜。

該會梁捷揚表示尼克和華人相近，可從他支持劉廣亞看出。另一成員劉家宏說該會和CAECA合作，積極為對華人友善的候選人助選，不拘黨派，希望有更多「自己人」出頭。

教堂山前市議員顧泓彬讚揚美國社會的「包容性」(inclusion)，使當地的外裔候選人劉廣亞和Maria Cervania能在11月大選中順利當選。劉廣亞感謝尼克的支持，表示他是她的榜樣。

CAECA執行副會長牛志文說該會功不可沒，是尼克從州議會走向國會的「幕後英雄」。北卡華人聯合會(CAFA)會長趙西隆說明尼克多年來參與華人社區活動，期望他能繼續支持和幫助當地華人社區發展，並在國會維護華人權利。

多位官員也恭賀和表揚尼克在亞裔社區的付出，包括Morrisville市長TJ Cawley、該市市議員Steve Rao、州議員Maria Cervania、維克郡委員Vickie Adamson等。尼克則向大家表達誠摯感謝。

出城無法出席的該會主席黃海暉，從微信表達賀意，他說，尼克的當選要歸功於華人社區的通力合作籌款、拉票、投票，最後以51%的票數險勝，成功改變政客對華人社區的印象和關注度，他期望大家更加關注政治，讓下一代在美國揚眉吐氣，不受歧視。

(左起順時針) 美國華人聯合會(UCA)主席薛海培、梁捷揚、劉家宏表示該會積極 ...
(左起順時針) 美國華人聯合會(UCA)主席薛海培、梁捷揚、劉家宏表示該會積極 支持對華人友善的候選人。(記者王明心╱攝影)
美國官員致詞：(左上起順時針)國會議員Wiley Nickel、Morrisvi...
美國官員致詞：(左上起順時針)國會議員Wiley Nickel、Morrisville市長TJ Cawley、該市市議員Steve Rao、州議員Maria Cervania、維克郡委員Vickie Adamson。(記者王明心╱攝影)
(左上起順時針) 衛高榮介紹貴賓、柯秀亭主持；陳航、劉廣亞、趙西隆、牛志 文、...
(左上起順時針) 衛高榮介紹貴賓、柯秀亭主持；陳航、劉廣亞、趙西隆、牛志 文、顧泓彬致詞。(記者王明心╱攝影)

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