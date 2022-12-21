喬州多項新法 2023年元旦生效
2023年即將到來，喬治亞州將有一些法令也將於1月1日生效。這些法案由州長坎普(Brian Kemp)在過去幾個月中簽署。
即將實施的法案包括：
●提高對偏鄉醫院捐款的稅收抵免限額：
該法將提高偏鄉醫院所得稅抵免的上限。目前，稅收抵免額為6000萬元，將會提高至7500萬元。
坎普和其他立法者希望這項新法能夠加強喬州偏鄉地區的醫療保健系統。
●核發全州通用的餐車許可證：
HB1443法案將允許餐車(food truck)在喬州任何郡銷售食物。
目前法令規定，餐車僅能在其所登記具有許可證的郡營業，不可以開到別的郡做生意，除非他們自掏腰包在這些郡申請新的許可證。
電視台WSAV指出，新法實施後，餐車可不須申請額外許可便可在喬州任何郡營業，這些郡都可對餐車進行衛生檢查。
衛生檢查員並可使用公共衛生署數據庫核實許可證和文書工作。
●網路市集須提供消費者賣方信息：
SB332法案旨在保護意外購買到贓物或贗品的喬州州民，並阻止犯罪分子在網上銷售此類商品。
「網路市集」(Online marketplaces)現在必須「收集、驗證和披露」(collect, verify and disclose)來自大銷量第三方賣家(high-volume, third-party sellers)的特定資訊。
所謂的大銷量第三方賣家，意指在連續12個月內進行200次以上交易，金額達5000元以上的任何人。
網路市集須蒐集並驗證的賣家資訊包括：銀行帳號、政府核發的身份證件、報稅號碼(TIN)以及聯繫方式。
市集也必須向買家提供聯繫方式，包括電郵及電話，以讓消費者通報任何可疑活動。
●公共設施付款方式：
如果電話公司在該地區沒有零售店或客戶，則該法將簡化電話公司向城鎮支付費用的方式。新法將要求電話公司只需一次性付款，而不用每年付費。
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