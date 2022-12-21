喬州多項新法 2023年元旦生效

2023年即將到來，喬治亞州將有一些法令也將於1月1日生效，圖為喬州州議會。(記者林昱瑄╱攝影)

2023年即將到來，喬治亞州 將有一些法令也將於1月1日生效。這些法案由州長坎普(Brian Kemp)在過去幾個月中簽署。

即將實施的法案包括：

●提高對偏鄉醫院捐款的稅收抵免限額：

該法將提高偏鄉醫院所得稅抵免的上限。目前，稅收抵免額為6000萬元，將會提高至7500萬元。

坎普和其他立法者希望這項新法能夠加強喬州 偏鄉地區的醫療保健系統。

●核發全州通用的餐車許可證：

HB1443法案將允許餐車(food truck)在喬州任何郡銷售食物。

目前法令規定，餐車僅能在其所登記具有許可證的郡營業，不可以開到別的郡做生意，除非他們自掏腰包在這些郡申請新的許可證。

電視台WSAV指出，新法實施後，餐車可不須申請額外許可便可在喬州任何郡營業，這些郡都可對餐車進行衛生檢查。

衛生檢查員並可使用公共衛生署數據庫核實許可證和文書工作。

●網路市集須提供消費者賣方信息：

SB332法案旨在保護意外購買到贓物或贗品的喬州州民，並阻止犯罪分子在網上銷售此類商品。

「網路市集」(Online marketplaces)現在必須「收集、驗證和披露」(collect, verify and disclose)來自大銷量第三方賣家(high-volume, third-party sellers)的特定資訊。

所謂的大銷量第三方賣家，意指在連續12個月內進行200次以上交易，金額達5000元以上的任何人。

網路市集須蒐集並驗證的賣家資訊包括：銀行帳號、政府核發的身份證件、報稅 號碼(TIN)以及聯繫方式。

市集也必須向買家提供聯繫方式，包括電郵及電話，以讓消費者通報任何可疑活動。

●公共設施付款方式：

如果電話公司在該地區沒有零售店或客戶，則該法將簡化電話公司向城鎮支付費用的方式。新法將要求電話公司只需一次性付款，而不用每年付費。