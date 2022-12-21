北卡州府大學生暑期實習 即起申請

北卡州政府正在接受大學生暑期實習申請。(北卡商業部臉書)

北卡 州政府即日起接受大學生暑期實習申請，凡是目前正就讀大學、法學院、技術學院，18歲以上，學業平均成績(GPA)至少2.5的州民皆可送件，報名截止日為2023年1月9日。

州政府表示，為提供大學生專業工作經驗，讓他們將課堂經驗和潛在職業選擇連結起來，北卡各州政府機構在夏季有許多實習職位，由北卡實習委會(NC Internship Council)篩選98名申請人。實習範圍包括網路安全、可持續發展、勞動力發展、GIS海岸線測繪、社區外展、稅收政策等。入選者將參加會議、教育 旅行和其他活動，以擴大對公共服務和州政府看法。

實習生每周工作40小時，為期10周，時薪12元。委員會鼓勵實習生在實習期間申請學分，也提醒專案目的是提供大學生多方了解公共服務領域的機會，每年都吸引許多學子爭取。

實習計畫 的最後一次說明會將在2023年1月5日下午2時至3時舉行，可上網報名：shorturl.at/fjqGH。

實習工作線上申請：shorturl.at/jowx3。

申請至2023年1月9日截止，2月20日至3月17日進行電話口試，3月31日通知錄取，5月22日職前培訓，實習期間為5月22日至7月28日止。