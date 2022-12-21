北卡台福教會 美食、詩歌、默劇慶聖誕

北卡台福教會舉辦聖誕慶祝會，與會者先享用午餐。(記者王明心╱攝影)

北卡 台福教會日前在愛培科斯初中(Apes Middle)舉行聖誕音樂會，與三角地區鄉親們分享午餐、詩歌、見證、默劇，迎接佳節的平安喜樂。

包括教會成員、鄉親、學生等百餘名與會者先享用午餐，並與老友敘舊，認識新朋友。籌辦人黃淑娟表示，以往慶祝會在教會舉行，今年決定要和鄉親分享，藉由音樂展現聖誕的意義。 台音合唱團演唱不同語言的聖誕歌曲，(下左起)黃邁萱、林勁松、吳柏諺介紹歌曲。(記者王明心╱攝影)

主持人陳廷豪開場說，這次活動每個人都會得到2000多年前耶穌誕生故事所帶來的祝福。曾睿恆和曾以欣帶著一歲嬰孩告訴大家，以前他們購物、派對、交換禮物來慶祝聖誕，但現在他們得到一份有「穩固靠山」的確信。 台福聖歌隊與樂團合作演出聖誕組曲。(記者王明心╱攝影) 聖誕音樂會由陳廷豪主持(左圖)，曾睿恆和曾以欣帶著一歲兒子述說聖誕節對他們的意義。(記者王明心╱攝影)

由蘇洵剛指揮，周奕婷鋼琴伴奏，台音合唱團演唱數首台語、英語、布農族語、西班牙語聖誕歌曲，穿插豎琴、小提琴、合唱、獨唱、四重唱、歌曲介紹。蘇洵剛表示台音合唱團和台福教會能為共同目標努力是件美事，詩班和合唱團成員也因此凝聚力增加，更有默契。 台福青少年表演默劇，李怡昌依照劇情，在旁奏出各種個性。(記者王明心╱攝影) (左起順時針)除了合唱，還有溫子涵的豎琴、黃沛涵的小提琴，林抒琴和丁啟愛(Alyssa Ting)的獨唱，及四重唱，形式豐富多樣。(記者王明心／攝影)

台福青少年表演默劇，原先分別代表憂傷、驕傲、困惑、貪婪、仇恨的年輕人，接受主耶穌後變成充滿喜樂、謙卑、智慧、付出、有愛。執事李怡昌依劇情，用小提琴在旁奏出各種個性。陳廷豪說，生命因遇見耶穌而變得不一樣，是此次節目所要分享的聖誕精神。台福聖歌隊在陳廷豪的指揮下，與樂團合作聖誕組曲，並邀觀眾一起歡唱。

黃淑娟感謝工作團隊分工合作，過程順利開心，也感謝台音合唱團的用心準備，看到大家帶著笑容離開是最大的喜樂。