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亞城周末特別冷 最低將至13°℉

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

國家氣象局(National Weather Services)表示，喬治亞州今年的聖誕節周末將特別冷。亞特蘭大地區的氣溫19日將開始下降，更冷的冷氣團預計周末到來，亞城23日氣溫將跌到華氏13度左右，24日高溫則會落在29度。

WSBTV氣象團隊表示，這將是五年多以來亞城地區氣溫再度下探至僅剩10幾度。

22日最高氣溫還有40多度，預計到聖誕節周末時，北極風暴(arctic blast)可能使氣溫降至個位數，屆時民眾可感受刺骨寒風，氣象局預計將發布寒風警告。

冷空氣將在22日和23日之間到達，氣象局預計22日晚上可能會有陣雨或陣雪。

23日預測有雨，當夜間氣溫開始降至零度以下時，北喬州部分地區可能降雪或下雨夾帶雪(sleet)。喬州西北部最有可能看到可觀的降雪。

第一波寒冷鋒面將於20日下午來臨，快速移動的海灣性低氣壓(gulf low)將為北喬州的部分地區，包括這包括Amicalola、Dahlonega、Cleveland、Helen和Clarkesville等地帶來一些冬季降水。此波降水量很少，預計會以雪/雨夾雪/凍雨(freezing rain)的形式出現。

亞特蘭大無家可歸者社運人士齊迪(George Chidi)表示，突如其來的寒流對南部州的流浪者而言相當要命，「主因不是溫度，而是氣溫驟降的速度」。

喬州 聖誕節 亞特蘭大

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