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台灣新北教育局 訪亞城2校、瓊斯溪市

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
新北市教育局與喬治亞州富頓郡Innovation Academy高中簽署合作備忘錄。由新北市教育局副局長劉明超(右前坐者)及該校校長Scott Kent代表簽署。(Awesome Team提供)
新北市教育局與喬治亞州富頓郡Innovation Academy高中簽署合作備忘錄。由新北市教育局副局長劉明超(右前坐者)及該校校長Scott Kent代表簽署。(Awesome Team提供)

台灣新北市政府教育局代表團日前造訪亞特蘭大，參觀了Innovation Academy與Gwinnet Technology College兩所學校，並拜會了瓊斯溪市(Johns Creek)市長，討論未來兩市間教育文化交流的可能性。

此次代表團由新北市教育局副局長劉明超率領，成員還包括了新北市樟樹實中校長陳浩然、瑞芳高工校長潘泰伸，以及鶯歌工商校長顏龍源等人。

當地行程由Awesome Team負責安排協調。一行人首先拜訪了位於米爾頓市(Milton)，著重於科學、科技、工程、數學(STEM)的磁校Innovation Academy高中，聽取簡報並參觀該校設施，雙方並簽署了合作備忘錄(MOU)；另外也到羅倫斯維爾(Lawrenceville)的谷內郡科技學院(Gwinnett Technical College)參觀校內數種課程的課堂及實作。

當天，一行人並到訪瓊斯溪市市政廳，由市長布拉德貝里(John Bradberry)接待，雙方交換禮物，並就未來城市間教育文化交流的可能性相談甚歡。

代表團表示，新北市為全台灣唯一成立教育局技職教育科之縣市，並率先推動技職教育國際化政策，還首創辦理國際技職領袖人才專案。此次來訪團為新北市首發的海外見學團，包過了該市遴選的30位優秀技職學生至加州進行為期15天國際產業入班及大學體驗課程、產業見學及史丹佛大學參訪。

對於所參訪的亞城兩校，代表團表示，Innovation Academy結合創新與職業試探的教育方式，並與大學合作共同開發課程，相當精緻實用，不僅可提供學生升大學準備，也提供職業技能學習，輔導學生認識其生涯工作傾向。該校整體規畫以學生為核心且兼顧社會發展需求，與新北市教育主張十分相似。

而谷內郡科技學院提供彈性學習制度並與企業結合，培養學生工作技能，並有很好的機制可銜接至大學繼續學習，能提供喜歡動手做的孩子一條順暢的學習和工作管道，令人讚賞。

參訪團說，此次與Innovation Academy簽訂教育合作備忘錄，未來新北市將在此架構下，規畫該市學校行政、教師和學生與該校進行實體國際見學和網路視訊的虛實整合交流。新北市也期待未來能更進一步促成與瓊斯溪市在各方面合作，擴大兩市交流層面。

新北市教育局代表團一行人拜訪瓊斯溪市市政廳。(記者林昱瑄／攝影)
新北市教育局代表團一行人拜訪瓊斯溪市市政廳。(記者林昱瑄／攝影)
代表團與Gwinnett Technology College校方代表們合影。右...
代表團與Gwinnett Technology College校方代表們合影。右起為校方代表Sophia Pittman與Melvin Everson。(Awesome Team提供)
新北市教育局副局長劉明超(右)代表致贈禮品予瓊溪斯市市長布拉德貝里(John B...
新北市教育局副局長劉明超(右)代表致贈禮品予瓊溪斯市市長布拉德貝里(John Bradberry)。(記者林昱瑄／攝影)
新北市教育局代表團參訪Gwinnett Technology College。(...
新北市教育局代表團參訪Gwinnett Technology College。(Awesome Team提供)
右起新北市樟樹實中校長陳浩然、瑞芳高工校長潘泰伸，以及鶯歌工商校長顏龍源。(記者...
右起新北市樟樹實中校長陳浩然、瑞芳高工校長潘泰伸，以及鶯歌工商校長顏龍源。(記者林昱瑄／攝影)
午宴上，新北市教育局代表團與亞城當地人士互動交流。(記者林昱瑄／攝影)
午宴上，新北市教育局代表團與亞城當地人士互動交流。(記者林昱瑄／攝影)
新北市教育局代表團參訪Innovation Academy。(Awesome T...
新北市教育局代表團參訪Innovation Academy。(Awesome Team提供)

教育局 加州 亞特蘭大

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