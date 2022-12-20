台灣新北教育局 訪亞城2校、瓊斯溪市

新北市教育局與喬治亞州富頓郡Innovation Academy高中簽署合作備忘錄。由新北市教育局副局長劉明超(右前坐者)及該校校長Scott Kent代表簽署。(Awesome Team提供)

台灣新北市政府教育局 代表團日前造訪亞特蘭大 ，參觀了Innovation Academy與Gwinnet Technology College兩所學校，並拜會了瓊斯溪市(Johns Creek)市長，討論未來兩市間教育文化交流的可能性。

此次代表團由新北市教育局副局長劉明超率領，成員還包括了新北市樟樹實中校長陳浩然、瑞芳高工校長潘泰伸，以及鶯歌工商校長顏龍源等人。

當地行程由Awesome Team負責安排協調。一行人首先拜訪了位於米爾頓市(Milton)，著重於科學、科技、工程、數學(STEM)的磁校Innovation Academy高中，聽取簡報並參觀該校設施，雙方並簽署了合作備忘錄(MOU)；另外也到羅倫斯維爾(Lawrenceville)的谷內郡科技學院(Gwinnett Technical College)參觀校內數種課程的課堂及實作。

當天，一行人並到訪瓊斯溪市市政廳，由市長布拉德貝里(John Bradberry)接待，雙方交換禮物，並就未來城市間教育文化交流的可能性相談甚歡。

代表團表示，新北市為全台灣唯一成立教育局技職教育科之縣市，並率先推動技職教育國際化政策，還首創辦理國際技職領袖人才專案。此次來訪團為新北市首發的海外見學團，包過了該市遴選的30位優秀技職學生至加州 進行為期15天國際產業入班及大學體驗課程、產業見學及史丹佛大學參訪。

對於所參訪的亞城兩校，代表團表示，Innovation Academy結合創新與職業試探的教育方式，並與大學合作共同開發課程，相當精緻實用，不僅可提供學生升大學準備，也提供職業技能學習，輔導學生認識其生涯工作傾向。該校整體規畫以學生為核心且兼顧社會發展需求，與新北市教育主張十分相似。

而谷內郡科技學院提供彈性學習制度並與企業結合，培養學生工作技能，並有很好的機制可銜接至大學繼續學習，能提供喜歡動手做的孩子一條順暢的學習和工作管道，令人讚賞。