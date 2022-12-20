北卡擬修法 允各校彈性安排行事曆
根據電視台WCNC報導，北卡眾議會的一個特別委員會正向議會提議修改該州各學區行事曆規定的法條，希望賦予各學區更多彈性來安排每學年行事曆。
北卡未來教育系統眾議會特別委員會(House Select Committee on Education System for North Carolina's Future)調查發現，新學年開始不得早於8月26日的周一，結束並不得與晚於6月11日的周五的現行法規，無法適當滿足師生的需求。因此，應賦予各地教育董事會應更大的行事曆安排靈活性，以根據需要決定學區開學日及學期結束日。
在2004年時受到旅遊行業的影響，北卡議員主張如果沒有一個一致的開學時間，會讓家庭度假、夏令營和夏季雇工受阻，進而影響經濟。而在這條法律施行之前，全北卡各學區開學和放假時間都是不一樣的。
委員會主席、來自加斯頓郡(Gaston)的眾議員拓博(John Torbett)提議，可用「假期到假期」(holiday-to-holiday)的行事曆，就是從5月陣亡將士紀念日到9月勞動節間，這個方法會要求各校開學晚一些，也會縮短要求的上學日。
目前，學校行事曆規定必須至少九個月，上滿185天或者1025個小時的上課時數，且包括至少九天老師的工作日，而拓博的提案可能會改變這一點。
對於拓博的計畫，委員會成員也並非全然同意。夏樂-梅克倫堡郡(Charlotte-Mecklenburg)學區董事會主席達霄(Elyse Dashew)在一次會議上說，「任何可能縮短學年、減少教學日的事情，我都覺得還不是時候，因為孩子們還需要幾年來追趕上因新冠停課而耽誤的學習。」
特別委員會的建議將由議員和州教育界領導進行審查，這些提議或將成為即將到來立法會議催生相關法律的關鍵。
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