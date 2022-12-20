北卡擬修法 允各校彈性安排行事曆

北卡眾議會一個委員會擬提議修改各學區行事曆規定的法條，希望賦予各學區更多的彈性。(North Carolina Public Schools IG)

根據電視台WCNC報導，北卡 眾議會的一個特別委員會正向議會提議修改該州各學區 行事曆規定的法條，希望賦予各學區更多彈性來安排每學年行事曆。

北卡未來教育 系統眾議會特別委員會(House Select Committee on Education System for North Carolina's Future)調查發現，新學年開始不得早於8月26日的周一，結束並不得與晚於6月11日的周五的現行法規，無法適當滿足師生的需求。因此，應賦予各地教育董事會應更大的行事曆安排靈活性，以根據需要決定學區開學日及學期結束日。

在2004年時受到旅遊行業的影響，北卡議員主張如果沒有一個一致的開學時間，會讓家庭度假、夏令營和夏季雇工受阻，進而影響經濟。而在這條法律施行之前，全北卡各學區開學和放假時間都是不一樣的。

委員會主席、來自加斯頓郡(Gaston)的眾議員拓博(John Torbett)提議，可用「假期到假期」(holiday-to-holiday)的行事曆，就是從5月陣亡將士紀念日到9月勞動節間，這個方法會要求各校開學晚一些，也會縮短要求的上學日。

目前，學校行事曆規定必須至少九個月，上滿185天或者1025個小時的上課時數，且包括至少九天老師的工作日，而拓博的提案可能會改變這一點。

對於拓博的計畫，委員會成員也並非全然同意。夏樂-梅克倫堡郡(Charlotte-Mecklenburg)學區董事會主席達霄(Elyse Dashew)在一次會議上說，「任何可能縮短學年、減少教學日的事情，我都覺得還不是時候，因為孩子們還需要幾年來追趕上因新冠停課而耽誤的學習。」

特別委員會的建議將由議員和州教育界領導進行審查，這些提議或將成為即將到來立法會議催生相關法律的關鍵。