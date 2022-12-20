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全美最具創意力城市 亞特蘭大奪冠

亞特蘭大訊
全美最具創意力城市
全美最具創意力城市

隨著近幾年的迅速發展，亞特蘭大近期在許多不同媒體所做排名都獲得了好成績，比如最受歡迎的投資城市、年輕人可鴻圖大展的城市，以及最佳居住城市等。一項由Workamajig發布的排名，更將亞特蘭大列為全美最具創意力(Creatives)城市的榜首。

該公司依照所收集的數據分析顯示，亞城的平均創意人才和創意站點數量最多。按照該公司排名，位居第二至第五位分別是：佛州邁阿密，俄勒岡州的波特蘭，加州的帕薩迪納(Pasadena)以及伯克萊(Berkeley)。

此項城市評選衡量因素包括各城市每人平均博物館、藝術畫廊、藝術學校，以及音樂影視節數量。亞特蘭大人均音樂節數多達23個，僅次於邁阿密，電影節的數量也名列前茅。此外，藝術家和音樂家的人均數，以及在市場、藝術、設計、電影和音樂的人數，也列入計算之內。

專家表示，亞特蘭大充滿有趣的街道藝術、多元化的音樂元素，以及蓬勃發展的經濟。從High Museum of Art，到譽滿全球的音樂節One Music Fest，這些充滿能量的創作元素和環境，不僅留住當地的創作者，也吸引了眾多來自他地的創意者。

此外，亞特蘭大在其他評選上也榜上有名：Money雜誌在今年10月，將亞特蘭大評為美國最適宜居住的城市，稱亞特蘭大是美國南部的靈魂。該雜誌指出，亞特蘭大位居榜首是源自於欣欣向榮的市場經濟，眾多的就業就會以及潛在的體育市場；以及自平權運動以來，對平等的多方面追求。

經濟學人雜誌(The Economist)也同樣認定亞特蘭大為全美最適宜居住的城市，該雜誌指出，文化氛圍，居住環境，城市建設，教育資源等是亞城勝出的關鍵因素。(楊欣欣)

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