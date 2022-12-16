亞特蘭大中校暨台灣華語文中心 期末頒獎

毛筆字比賽的得獎者。左五起為戴念華、歐宏偉。(記者林昱瑄╱攝影)

亞特蘭大 中文學校暨台灣華語文學習中心日前在亞特蘭大僑教中心舉行期末表演和頒獎典禮，逾百人出席與會，並頒發了毛筆字及說故事比賽的優勝獎狀。 亞特蘭大中文學校暨台灣華語文學習中心舉行期末表演和頒獎典禮。圖為校長戴念華致詞。(記者林昱瑄╱攝影)

活動由陳淑芳老師指導的古箏表演拉開序幕。僑教中心主任歐宏偉轉達了僑務委員會委員長童振源及駐亞特蘭大經濟文化辦事處處長王翼龍的問候及祝福，他也慶賀亞特蘭大中文學校與華語文學習中心一年多來持續推廣正體中文及中華文化的豐碩成果，並向校長，老師及家長表達感謝。 上圖：FASCA學員們的音樂演出；下圖：FASCA學員們表演舞獅，右起為歐宏偉、陸復泰。(記者林昱瑄╱攝影)

代表華人 活動中心出席的僑務委員陸復泰則預告，明年的1月27日將在僑教中心會有慶祝農曆新年的活動，歡迎各位參與。 上圖及右下：亞特蘭大中文學校的小朋友們可愛的演出；左下：華語文學習中心學生漢思熴的薩克斯風演奏。(記者林昱瑄╱攝影)

典禮中並頒發獎狀給這學期毛筆字比賽和說故事比賽的優勝者，得獎者並展示自己的作品或是現場演出說故事。台灣華語文學習中心成人班的學生此次也參加了說故事比賽，成績不俗。 左下圖起順時針：說故事比賽Level 2、Level 3、Level 4以及Level 5的得獎者。(記者林昱瑄╱攝影)

各班也展現了精彩的歌舞表演。華語文學習中心的學生漢思熴(Frank Hayes)表演了薩克斯風演奏；父子檔樋口靖昭與樋口勇理則表演了數來寶，令人耳目一新。

當天，台灣青年文化大使協會(FASCA)的學員亦表演了音樂，舞蹈，扯鈴以及舞獅等才藝，博得熱烈掌聲。