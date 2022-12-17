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亞特蘭大台美學校招生中　2023春季班1月7日開課 成人華語課2月上課

亞特蘭大訊
台美學校鼓隊在亞特蘭大聲譽卓著。(台美提供)
台美學校鼓隊在亞特蘭大聲譽卓著。(台美提供)

位於喬治亞州Peachtree Corners市的台美學校(Taiwanese School of Atlanta)，現在2023年春季班正在熱烈招生中，歡迎父母帶孩子到學校參觀，並報名參加台美學校。新學年度正式開學時間為1月7日星期六，成人華語課程則於2月開課。

台美學校是喬州各語文學校中，少數擁有自己校舍的學校，學校環境安靜優雅，設備齊全。全校師生日前才熱熱鬧鬧地舉行秋季班結業式，學業優秀的學生從校長手中領取了榮譽的獎狀，各班級學生載歌載舞地表演和朗誦，孩子們還開心地交換禮物，並且分享每家豐富的拿好美食，帶著美好的記憶歡度寒假。

在學生們快樂度寒假之際，台美學校全體教師已積極準備2023年新學年度課程，歡迎報名上課。其中，華語課程分為七個級別，每班上課兩小時，一學期學費$200。同時還有兒童會話班、注音班和華文入門班，上課時間各1小時，學費一學期各$120。上課時間在週六，從最早的上午10時10分，到下午3時等。

台美學校擁有揚名亞特蘭大都會區的學生鼓隊。據校方表示，凡是參加華語課程的學生，均可免費參加打鼓課。

同時，對於有心想要學習華語的成人，現在有了大好的機會。因為，台美學校在中華民國僑務委員會的支持下，在2023年設立的「台美台灣華語文學習中心」，將於2月正式開辦，預計提供一年2期，一期12週，每週有3小時的華語實體教學。

台美學校歡迎大家向身邊對華語感興趣、有意學習正體中文的人士，介紹成人班課程。課程將開設成人基礎會話班和商用中文會話班，由具有豐富華語文教學經驗的台美裔老師負責語文和文化教學，並使用僑委會提供的教材「來！學華語」，並配合教材「五百字學華語」、「一千字學華語」學習。

根據僑委會的規劃，台灣華語文學習中心不僅提供主流社會成年人士學習具台灣特色華語文的機會，還會邀請學華語的青年到台灣參加青年營隊、語文班、觀摩團與英語服務營，更直接體驗台灣的文化與生活，藉此推動雙向文化交流和語言學習，也協助達成「2030雙語國家」的目標。

台美學校除了有正規的語言課程，還有許多加強班和才藝班，像適合七年級學生的數學課和AMC8課，每週上課兩小時，一學期學費為$250。才藝課有青年鼓隊，兒童鼓隊，兒童烹飪等，學費是$180。學期中將會有10小時有趣的捏麵人課外活動(參加者另收費)。

台美學校網站：www.taiwaneseschoolofatlanta.com，地址：3070 Corners North Court, Peachtree Corners, GA 30071，報名聯絡電話：404-918-1052，770-446-6579。電郵：[email protected]

小小主持人上場前仍在認真練習。(台美提供)
小小主持人上場前仍在認真練習。(台美提供)
小朋友表演小老鼠上燈檯。(台美提供)
小朋友表演小老鼠上燈檯。(台美提供)
老師介紹初級班的小朋友出場。(台美提供)
老師介紹初級班的小朋友出場。(台美提供)
小朋友表演朗誦。(台美提供)
小朋友表演朗誦。(台美提供)
同學們演唱「我們祝你聖誕快樂」。(台美提供)
同學們演唱「我們祝你聖誕快樂」。(台美提供)
校長頒獎給成績優秀學生。(台美提供)
校長頒獎給成績優秀學生。(台美提供)
學生演唱親愛的旅人。(台美提供)
學生演唱親愛的旅人。(台美提供)
同學們自彈自唱表演聖誕鈴聲。(台美提供)
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