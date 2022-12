假期仍不可放鬆　防疫專家鼓勵接種更新版疫苗 保護親友健康團聚

與親友團聚,健康是第一項基本要件。(We Can Do This提供)

「We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動」表示,進入12月聖誕假期,除了烹調食物、擬製購物清單與出行計劃,還應該在待辦清單中加入一項:採取必要的措施,降低新冠病毒COVID對朋友、家人及個人的影響。

預計今年冬天感染COVID的人數會增加,沒有人會希望精心安排的假期計劃因疾病而中斷。有兩個孩子的華裔麻醉師Tiffany Moon博士,鼓勵所有人接種預防奧密克戎(Omicron)毒株的更新版疫苗 。她在一篇Instagram帖文中稱:「接種更新版疫苗,在與親朋好友聚會時,保護大家的健康。」

美國各地的社區組織也發出了與Moon博士相同的呼籲,通過相關活動與疫苗健康講座,繼續支援由美國衞生及公共服務部推出的「We Can Do This: https://wecandothis.hhs.gov/」預防COVID-19宣傳教育活動。隨著大家開始為假期做準備,以下為有關COVID與COVID疫苗的常見問題解答:

‧疫情持續至今,我是否仍需要接種COVID疫苗?是的。儘管COVID已持續數年,但仍可能導致嚴重疾病,對於尚未接種疫苗的人群尤為如此。年滿 50 歲人群以及慢性病(如糖尿病、心臟病 或肺部疾病)患者,在感染COVID後更容易出現嚴重症狀。儘管接種疫苗後仍有可能感染 COVID,但可以防止出現最嚴重的後果。

‧關於更新版COVID疫苗,有哪些必須瞭解的資訊?可接種更新版疫苗的人群為年滿 5 歲,已接種COVID基礎劑次,最後一劑疫苗的接種時間為兩個月前。更新版疫苗能預防原始的COVID病毒與奧密克戎病毒。

‧為何應在假期前接種疫苗?在假期前接種疫苗,不僅可以讓自己更愉快地享受假期美好時光,還可保護易受疾病影響的親朋好友。疫苗可保護您的健康,但通常需要兩週才能提供全面有效的保護,因此接種疫苗是明智選擇並建議您儘快接種更新版疫苗。更新版疫苗接種時間,與您上一劑疫苗的接種時間應間隔兩個月。

‧如果COVID檢測 結果呈陽性,我該怎麼做?如果您出現COVID感染症狀,請留在家中並接受COVID檢測。如果檢測結果呈陽性,至少居家5天,同時諮詢醫生。年滿50歲群體與慢性病患者(如糖尿病、心臟病或肺部疾病)屬高危人群,應該在出現COVID症狀的第一時間聯絡醫生,諮詢是否需要開具處方藥物進行COVID治療,以免因此而住院。使用抗病毒與單克隆抗體藥物可有效治療 COVID。醫生將根據您出現的併發症風險開具處方藥物。即使在最初出現COVID症狀後的幾天內服用這些藥物,也可有效預防病情嚴重至住院甚至死亡。

COVID 疫苗目前供應量充足,而且免費。如需更多資訊及尋找疫苗,可瀏覽網站:www.vaccines.gov。