我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

冬季禦寒 北卡州籲關注預報、備妥藥品及應急包

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡緊急管理局提醒州民做好禦寒準備。(該局臉書)
北卡緊急管理局提醒州民做好禦寒準備。(該局臉書)

時節已至冬季，嚴寒天氣可能導致結冰道路和其他危險。北卡州政府敦促居民密切關注收聽當地媒體、注意氣候預報、警告和諮詢，並提供禦寒須知，確保有個溫暖安全的冬季。

州長庫伯(Roy Cooper)提醒州民，當24至48小時內的天氣有利於形成大雪、雨夾雪(sleet)或凍雨(freezing rain)時，會發布冬季風暴觀察(winter storm watch)。以上狀況24小時內極可能發生時，會發布冬季風暴警告(winter storm watch)。預計24小時內會有小量到中量的雪、雨夾雪或凍雨，導致出行困難時，會發出冬季天氣諮詢(winter weather advisory)，居民應謹慎行事。

北卡緊急管理局(NC Emergency Management)則提出禦寒須知，敦促州民做好準備：

• 家中備置常用藥品，並有至少三天的不易腐爛食物。

• 為收音機和手電筒準備新電池。

• 穿著保暖。多穿幾層薄衣服，不要只穿一件厚衣服。

• 適當將煤油加熱器排氣，並確保發電機室外運行並遠離打開的門窗，以防一氧化碳中毒。不要在室內燒木炭。

• 使用國家海洋和大氣管理局(NOAA)的氣候收音機或手機上的天氣警報應用程式來監控氣候狀況。

• 準備備用熱源和滅火器，並確保知道如何使用。

• 車裡準備應急包，應包括刮雪板(scraper)、跨接電纜(jumper cables)、拖鏈(tow chain)、沙子或鹽、毯子、手電筒、急救箱和路線圖。

• 為寵物準備應急包，包括醫療記錄、急救箱、足夠三到七天的罐頭、乾糧和水，以及寵物旅行袋或籠子。

• 不要將寵物長時間留在室外。

• 確保寵物有合身項圈。

• 當氣溫降至冰點以下時，將寵物帶入室內。

• 將牲畜和其他動物轉移到有食物和水的地點。

如須在惡劣天氣下出行，該局提醒民眾行車要保持足夠距離。如在冰雪覆蓋的道路上行駛，要降低速度。如情況惡化，應駛離高速公路，待在車裡。除非看到附近有可避難的建築物，否則不要徒步出行。

欲知更多北卡風暴和其他準備資訊，可上網：readync.gov。

風暴 北卡 手機

上一則

ILF暑期實習開始報名 明年1月6日截止

下一則

伊州冬季灑鹽恐汙染水源 專家籲勿過量

延伸閱讀

北卡變電箱遭破壞 疑為阻止LGBTQ變裝秀

北卡變電箱遭破壞 疑為阻止LGBTQ變裝秀
遊北卡三角地區 體驗節日各種燈光秀活動

遊北卡三角地區 體驗節日各種燈光秀活動
北卡三角區 歲末系列活動出爐

北卡三角區 歲末系列活動出爐
社區看板／北卡夏樂全氏音樂學院 12/10聖誕音樂會

社區看板／北卡夏樂全氏音樂學院 12/10聖誕音樂會
年末假期出遊 北卡高速路巡警籲重視行車安全

年末假期出遊 北卡高速路巡警籲重視行車安全
北卡三角區4校卡拉OK賽 嗨翻天

北卡三角區4校卡拉OK賽 嗨翻天

熱門新聞

劉麥可。(威爾郡警方提供)

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

2022-12-13 11:53
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘