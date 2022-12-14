冬季禦寒 北卡州籲關注預報、備妥藥品及應急包

北卡緊急管理局提醒州民做好禦寒準備。(該局臉書)

時節已至冬季，嚴寒天氣可能導致結冰道路和其他危險。北卡 州政府敦促居民密切關注收聽當地媒體、注意氣候預報、警告和諮詢，並提供禦寒須知，確保有個溫暖安全的冬季。

州長庫伯(Roy Cooper)提醒州民，當24至48小時內的天氣有利於形成大雪、雨夾雪(sleet)或凍雨(freezing rain)時，會發布冬季風暴 觀察(winter storm watch)。以上狀況24小時內極可能發生時，會發布冬季風暴警告(winter storm watch)。預計24小時內會有小量到中量的雪、雨夾雪或凍雨，導致出行困難時，會發出冬季天氣諮詢(winter weather advisory)，居民應謹慎行事。

北卡緊急管理局(NC Emergency Management)則提出禦寒須知，敦促州民做好準備：

• 家中備置常用藥品，並有至少三天的不易腐爛食物。

• 為收音機和手電筒準備新電池。

• 穿著保暖。多穿幾層薄衣服，不要只穿一件厚衣服。

• 適當將煤油加熱器排氣，並確保發電機室外運行並遠離打開的門窗，以防一氧化碳中毒。不要在室內燒木炭。

• 使用國家海洋和大氣管理局(NOAA)的氣候收音機或手機 上的天氣警報應用程式來監控氣候狀況。

• 準備備用熱源和滅火器，並確保知道如何使用。

• 車裡準備應急包，應包括刮雪板(scraper)、跨接電纜(jumper cables)、拖鏈(tow chain)、沙子或鹽、毯子、手電筒、急救箱和路線圖。

• 為寵物準備應急包，包括醫療記錄、急救箱、足夠三到七天的罐頭、乾糧和水，以及寵物旅行袋或籠子。

• 不要將寵物長時間留在室外。

• 確保寵物有合身項圈。

• 當氣溫降至冰點以下時，將寵物帶入室內。

• 將牲畜和其他動物轉移到有食物和水的地點。

如須在惡劣天氣下出行，該局提醒民眾行車要保持足夠距離。如在冰雪覆蓋的道路上行駛，要降低速度。如情況惡化，應駛離高速公路，待在車裡。除非看到附近有可避難的建築物，否則不要徒步出行。

欲知更多北卡風暴和其他準備資訊，可上網：readync.gov。